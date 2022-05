Ok Barbie, vends-nous de l’inclusivité

Mattel, Inc. dévoile sa première poupée Barbie®avec des prothèses auditives, mais aussi, notamment, un Ken atteint de vitiligo.

Un pas en plus vers l’inclusivité dans le monde du jouet. Dans le cadre de sa ligne de poupées Fashionistas, la plus diversifiée et inclusive du marché, et pour permettre aux enfants de jouer avec des poupées qui leur ressemble, Mattel, Inc. a annoncé l’arrivée de plusieurs nouveaux modèles.

Une nouvelle Barbie ® malentendante

Pour réaliser la Barbie ® malentendante, Mattel, Inc. a demandé conseil à la doctoresse Jen Richardson, référence en matière d’audiologie pédagogique :

En tant qu’audiologiste pédagogique ayant plus de 18 ans d’expérience dans la lutte contre la perte d’audition, c’est inspirant de voir que les personnes qui souffrent de perte d’audition sont représentées par une poupée. Je suis très heureuse que mes jeunes patients puissent voir et jouer avec une poupée qui leur ressemble. Je suis honorée d’avoir travaillé avec Barbie à la création d’une poupée portant un appareil auditif. Jen Richardson dans le communiqué de presse Mattel, Inc.

La nouvelle Barbie malentendante de Mattel, Inc.

Pour Lisa McKnight, Vice-présidente et responsable monde de Barbie et de la catégorie poupées chez Mattel, représenter de plus en plus des silhouettes différentes, des couleurs de peau ou des handicaps est important pour la marque :

Barbie croit de tout cœur au pouvoir de la représentation, et en tant que ligne de poupées la plus diversifiée du marché, nous nous engageons à continuer à introduire des poupées présentant d’autres couleurs de peau, silhouettes et handicaps afin de refléter la diversité que les enfants voient dans le monde qui les entoure. Il est important que les enfants se retrouvent dans les produits et qu’ils soient encouragés à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas pour les aider à comprendre et à célébrer l’importance de l’inclusion.

Une gamme plus inclusive

Cette nouvelle Barbie appareillée s’ajoute à la ligne Fashionistas qui comprend déjà 175 poupées aux silhouettes, aux couleurs de peau ou aux handicaps divers. Cette année, une nouvelle poupée Fashionista avec une prothèse de jambe sera également présentée.

La Barbie avec des prothèses auditives sera disponible dès le mois de septembre dans tous les dans les points de vente habituels.

À lire aussi : Cette nouvelle Barbie scientifique ne va pas plaire aux anti-vax