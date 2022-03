Léna Situations a sa propre Barbie (maintenant on attend Ken La Frite)

Mattel vient de dévoiler une Barbie à l’effigie de Léna Mahfouf, la vidéaste, créatrice de contenu et influenceuse aux près de 4 millions de followers. Et on est trop fières !

Queen shit ! S’il y a bien une consécration qui a dû faire plaisir à Léna Mahfouf alias Léna Situations, déjà auréolée de gloire, c’est l’annonce d’une Barbie officielle à son effigie.

Quelles bouclettes, quel style, regardez plutôt :

Et la description officielle de Léna Mahfouf by Mattel, excusez du peu :

« Lena Situations, de son vrai nom Lena Mahfouf, est une vidéaste, créatrice de contenu et influenceuse française née à Paris le 19 novembre 1997. En 2017, elle a créé sa propre chaîne YouTube, qui a connu un succès phénoménal et a aidé à lancer sa carrière. Léna a récemment publié son livre de développement personnel “Toujours plus, +=+”, vendu à plus de 400 000 exemplaires et proposant des conseils chaleureux sur l’amour de soi, le succès, la joie et l’acceptation de soi.

Elle est à présent suivie par plus de 3,6 millions de personnes sur Instagram et inspire toutes les générations par sa détermination, sa persévérance et son enthousiasme communicatif.

En 2021, elle était parmi les “30 under 30” de Forbes, catégorie Cinéma & Divertissement France. »