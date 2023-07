Film Barbie : Margot Robbie enchaîne les looks barbiecore vraiment portés par la poupée

Avec l’aide de son nouveau styliste Andrew Mukamal, Margot Robbie multiplie les looks barbiecore pour le marathon promo du film de Greta Gerwig. L’actrice australienne reproduit même des tenues portées par la véritable Barbie pour le plus grand bonheur des fans de mode qui ont souvent commencé à s’y intéresser sur leur poupée.

« She’s a Barbie Girl, in a fashion world ». On pourrait ainsi réinterpréter la chanson du groupe Aqua pour décrire l’actrice Margot Robbie en plein marathon promo pour la sortie du film de Greta Gerwig où elle incarne la célèbre poupée Mattel, au côté de Ryan Gosling dans le rôle de Ken.

Comment Margot Robbie reproduit des looks de la vraie Barbie pour la promo du film

En effet, comme on peut le voir sur le compte Instagram du nouveau styliste de l’actrice, Andrew Mukamal, Margot Robbie joue à fond la carte #Barbiecore. souvent, le styliste s’amuse même à recréer des looks que la véritable Barbie a porté, pour le plus grand bonheur des fans de mode et de la poupée Mattel.

Margot Robbie dans un look Bottega Veneta avec des mules Manolo Blahnik

Margot Robbie dans une robe Valentino et des escarpins Manolo Blahnik

Margot Robbie en Chanel printemps-été 1996

Margot Robbie dans une robe Hervé Leger et des mules Manolo Blahnik

Margot Robbie dans un look Versace automne-hiver 1994-1995.

Margot Robbie dans un look Atelier Versace automne-hiver 1994-1995

Margot Robbie dans un look Gucci

Margot Robbie en Moschino printemps-été 2022

Margot Robbie en Atelier Versace Taffin Jewelry, Judith Leiber et Manolo Blahnik.

Margot Robbie en Moschino, Tiffany & Co. et Manolo Blahnik

Tant de rose bonbon, c’en serait presque écœurant.

