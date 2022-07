Qu’est-ce que la tendance barbiecore qui donne envie de s’habiller en rose bonbon

Alors que la cinéaste féministe intello Greta Gerwig va sortir un film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling, la tendance barbiecore envahit TikTok, Instagram et Pinterest. De quoi rappeler que même le rose bonbon ne devrait pas être connoté fifille écervelée.

Qu’on l’adore ou la déteste, Barbie ne laisse personne indifférent et pose beaucoup de questions par rapport à la perception des femmes et des connotations autour du concept même de féminité. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Greta Gerwig s’apprête à tirer de cette poupée un long-métrage avec Margot Robbie dans le rôle-titre et Ryan Gosling dans celui de Ken.

Alors que des images du tournage sortent au compte-goutte, l’univers de la plus célèbre des figurines de l’entreprise Mattel envahit plus massivement que jamais les industries de la mode et de la beauté, ainsi que Pinterest, TikTok, et Instagram. En témoigne particulièrement le défilé Valentino automne-hiver 2022-2023, qui a eu lieu en mars 2022 à Paris, dans une scénographie entièrement rose bonbon, pour servir de toile de fond aux 81 passages dont les 3/4 étaient de la même couleur (les rares autres étaient entièrement noirs).

Qu’est-ce que l’esthétique barbiecore qui s’inspire de la poupée Mattel ?

On parle carrément de barbiecore pour désigner l’esthétique inspirée par Barbie. Y règne le rose, comme une façon de se réapproprier cette teinte tant stigmatisée.

Megan Fox, Machine Gun Kelly, Dua Lipa, ou encore Lizzo… Les stars s’alignent pour adopter les cheveux rose dernièrement.

Mais peut-on vraiment adopter cette tendance dans la vraie vie ?

Comment adopter la tendance mode et beauté barbiecore ?

Si elle vous fait envie et que vous n’avez pas froid aux yeux, bien sûr que vous pouvez vous habiller en total look rose Barbie sans souci. Quiconque vous jugerait pour adopter cette teinte connotée trop fifille, pour ne pas dire immature, en raconterait davantage sur lui-même que sur vous-même, ou votre intelligence (cf. La Revanche d’une blonde).

Autrement, le barbiecore peut aussi s’adopter par touche : une pièce forte en rose bonbon, pour dynamiser un look relativement basique et le tour est joué, sans la crainte hélas de passer pour une Barbie écervelée.

En fait, cette tendance barbiecore raconte peut-être beaucoup de combien la gent féminine a pu être conditionnée dès l’enfance à aimer le rose, et peut, une fois l’âge adulte arrivé, vivre une relation d’attraction-répulsion avec cette teinte. Cette dernière était d’ailleurs plutôt connotée masculine il n’y a encore pas si longtemps. Preuve s’il en fallait que genrer les couleurs tient d’une construction sociale, plutôt arbitraire, et qu’associer une teinte à un degré d’intelligence tient surtout d’un signe de stupidité…

15 pièces rose Barbie qui pourraient vous faire envie

Veste de costume en coton mélangé et boutons façon perles — Mango — 79,99€.

Jogging en coton mélangé — Promod — 20,99€.

Sandales à talon — Minelli — 55€.

Sac cabas asymétrique en cuir de veau poli — Staud — 217€.

Cardigan en cachemire — Galeries Lafayette — 119€.

Blouse à encolure carrée, 22€ et short fluide, 25€ — Kiabi.

Sandales en cuir verni plissé — Jonak — 95€.

Pull ajusté avec détail dos-nu en laine mélangée — Marine Serre — 156€.

Escarpins en cuir vernis — Jonak — 75€.

Cardigan en coton avec bouton pression — Agnes B. — 155€.

Sandales à talon avec détail nœud — Minelli — 84€.

Brassière en coton recyclé — Tommy Hilfiger — 35€.

Robe fluide façon cache-cœur — Kiabi — 29€.

Babies en cuir de chèvre — Minelli — 84€.

Sweat-shirt en coton — Zadig & Voltaire — 164€.

Crédit photo de Une : Capture d’écran de La Revanche d’une blonde, Barbie, et Instagram de Lizzo.