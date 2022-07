Dua Lipa, Lizzo… Les stars s’alignent pour donner envie de coloration cheveux rose

Après la coloration rose barbe à papa très à la mode en 2021, c’est le rose Barbie plus franc qui s’invite sur la tête des stars comme Machine Gun Kelly, Dua Lipa ou Lizzo. Pile dans la veine barbiecore qui s’empare de la mode en ce moment.

S’il n’y a évidemment pas besoin que ce soit tendance pour en porter, le rose s’empare en beauté des industries de la mode, de la beauté, et du divertissement. Vous avez sûrement vu passer de nombreuses célébrités toute de rose vêtues : il s’agissait le plus souvent de la collection Valentino automne-hiver 2022-2023, par Pierpaolo Piccioli. C’est ce que portait Florence Pugh pour assister au défilé couture de la maison italienne par exemple. Mais la tendance va plus loin : on parle même de Barbiecore pour désigner l’esthétique consistant à s’habiller comme une poupée hyper-féminine. Et pourquoi pas jusqu’à la pointe des cheveux, comme en attestent Machine Gun Kelly, Dua Lipa ou encore Lizzo.

Dua Lipa, Machine Gun Kelly et Lizzo plaident pour les cheveux rose

Dua Lipa s’est ainsi teint les cheveux en rose chaud, grâce à son coiffeur-coloriste Chris Appleton.

Dua Lipa avec les cheveux rose. © Capture d’écran Instagram de Dua Lipa.

Avant elle, Megan Fox et son compagnon Machine Gun Kelly ont également joué à Barbie et Ken avec des cheveux assortis. Merci à leur coiffeur-coloriste Dimitris Giannetos.

Machine Gun Kelly et Megan Fox avec les cheveux rose. © Capture d’écran Instagram du compte de Machine Gun Kelly.

Début juin, c’était Lizzo qui dégainait une chevelure rose Barbie, grâce à l’aide de sa hairstylist Shelbeniece Swain.

Lizzo avec les cheveux rose. © Capture d’écran Instagram de Lizzo.

Toutes les teintes de rose fonctionnent aussi dans les cheveux, même barbe à papa

En 2021, déjà, une tendance coloration cheveux rose se dessinait sur la tête des stars. Mais c’était dans une teinte beaucoup plus pastel, on parlait même de couleur barbe à papa (« candy-floss hair », si vous cherchez des inspirations sur Pinterest ou Instagram, par exemple). C’était notamment le cas de Jennifer Lopez, avec l’aide de Chris Appleton, hairstylist des stars s’il en est.

Jennifer Lopez avec les cheveux rose. © Capture d’écran Instagram de Chris Appleton.

En 2020, la mannequin Kaia Gerber (fille de Cindy Crawford) montrait une autre version pouvant faire de l’œil à celle qui ont peur d’assumer une version complètement rose : juste les pointes colorées.

Kaia Gerber avec les pointes de cheveux rose. © Capture d’écran Instagram Kaia Gerber.

Alors que le film Barbie réalisé par Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling donne naissance à des images de tournage improbables, le barbiecore a de beaux jours devant lui. Et la coloration rose bonbon aussi.

À lire aussi : Tuto beauté vidéo — La coloration des cheveux en rose, par Marion

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram Machine Gun Kelly, Dua Lipa et Lizzo.