Megan Fox et Machine Gun Kelly tentent la manucure « enchaînée », mieux qu’une laisse mais peu pratique

Megan Fox et Machine Gun Kelly ne se sont pas éloignés d’un pouce lors du lancement de la marque de vernis à ongles du chanteur. Et pour cause, ils étaient littéralement enchaînés… par les ongles !

Petits chouchous des tapis rouges Machine Gun Kelly et Megan Fox nous régalent depuis plus d’un an avec des looks audacieux et des œillades à faire fondre la banquise.

Mais le 4 décembre dernier, pour le lancement de UN/DN LAQR, la marque de vernis non genrés du chanteur, ils ont fait encore plus fort : une chaîne argentée les tenait enchaînés l’un à l’autre par l’ongle de l’auriculaire. Un détail riche en symboles, même si peu compatible avec une vie loin des flashs.

La manucure à chaînes, pour mourir d’amour enchaîné

Pour réaliser cette manucure, la nail-artist Brittney Boyce a d’abord décoré des faux ongles pour Megan et MGK en utilisant plusieurs teintes signées UN/DN LAQR, puis a utilisé une machine pour percer ceux correspondant à l’annulaire.

Elle y a ensuite placé des petits anneaux afin de pouvoir accrocher deux chaînes, et ainsi relier les amoureux. Facile, non ?

On connaissait l’expression « tenir quelqu’un par le bout du nez », mais désormais, on pourra aussi « traîner quelqu’un par les (faux) ongles ». Elle est pas belle la vie ?

