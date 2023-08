Megan Fox poétise sur le venin des garçons dans son premier recueil de poèmes

Megan Fox s’apprête à sortir son premier recueil de poèmes qui s’intitule « Pretty Boys Are Poisonous » : les jolis garçons sont venimeux. L’ouvrage devrait paraître le 7 novembre 2023 et s’annonce déjà bien sombre et déchirant.

S’il devient de plus en plus difficile de citer des films dans lesquels Megan Fox aurait récemment joué, l’actrice fait régulièrement parler d’elle. C’est dans la rubrique people des médias qu’on peut en apprendre davantage sur les affres de sa relation avec Machine Gun Kelly, leurs manucures assorties, échanges de sang et d’alliances blessantes, et autres rumeurs de séparation. Également de ce côté-là qu’on peut voir comment un politicien en mal d’attention a pu l’accuser de forcer ses garçons à s’habiller en filles. Mais Megan Fox fait maintenant parler d’elle pour son travail : elle s’apprête à sortir son premier recueil de poésie : Pretty Boys Are Poisonous.

Megan Fox va publier des poèmes misandres : « Pretty Boys Are Poisonous »

L’ouvrage, dont on pourrait traduire le titre par « les jolis garçons sont venimeux », doit paraître le 7 novembre 2023, d’après sa maison d’édition Gallery Books qui le présente comme un « recueil de poésie déchirant et sombre » composé de 80 poèmes. Dans une publication Instagram datée du 8 août 2023, Megan Fox les décrit comme autant de manière dont certaines personnes peuvent vouloir changer par amour, au risque de léser leur propre identité :

« Ces poèmes ont été écrits dans une tentative d’exciser la maladie qui s’était enracinée en moi à cause de mon silence. J’ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps me fait mal de porter le poids de leurs péchés. Ma liberté vit dans ces pages et j’espère que mes mots pourront inspirer les autres à reprendre leur bonheur et leur identité en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enterré, mais pas oublié, dans l’obscurité. »

Vu le ton de cet extrait, la couverture du livre façon vengeance d’Eve sur Adam et le serpent, on peut donc s’attendre à des poèmes anti-hommes bien sentis de l’artiste bisexuelle.

