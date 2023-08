Tory Lanez écope d’une lourde peine pour avoir tiré sur son ex Megan Thee Stallion

Le chanteur canadien avait tiré sur les pieds de son ex petite-amie, durant une dispute qui a eu lieu en 2020. Il avait été déclaré coupable en décembre dernier.

Trois ans. C’est la durée d’instruction judiciaire quant à l’agression du chanteur de R&B Canadien Tory Lanez, sur son ancienne petite-amie, la rappeuse à succès Megan Thee Stallion.

Le 11 juillet 2020, lors d’une dispute conjugale, le chanteur a tiré sur les pieds de la rappeuse. Déclaré coupable d’agression avec une arme semi-automatique en décembre dernier, port d’une arme non déclarée et négligence, il a été condamné à 10 ans de prison.

Tory Lanez jaloux du succès de sa petite-amie

Au moment des faits, les deux stars revenaient en voiture d’une soirée arrosée chez Kylie Jenner, en compagnie de l’assistante personnelle de Megan Thee Stallion, qui était également tombée sous le charme du chanteur canadien. C’est alors que la dispute a éclaté.

Le chanteur lui braque une arme dessus, puis elle ressent une certaine douleur. Elle voit ses pieds, en sang, puis rampe dans une ruelle afin de se mettre à l’abri.

Durant le procès, cette dernière a raconté que son ex petit-ami lui a proposé « un million de dollars » pour se taire, après lui avoir tiré dessus. Au fur et à mesure des audiences, le profil de Tory Lanez se dessinait : le chanteur ayant un « égo meurtri » selon l’accusation, il était jaloux « parce que Megan avait plus de succès que lui », avait fustigé la procureure lors de l’audience.

Une affaire symbolique de la misogynoir

Depuis le début de cette affaire, Megan The Stallion a souvent été accusée de mentir sur son agression. Tandis que Tory Lanez, lui, a reçu de nombreux soutiens de la part d’internautes, mais aussi d’artistes : dans le morceau Circo Loco, un duo avec 21 Savage, Drake s’est permis d’affirmé que sa consoeur a tout simplement… menti. « Cette c*nnasse a menti à propos du fait de s’être fait tirer dessus », peut-on entendre dans le titre.

L’affaire, symbolique de la misogynoir aux États-Unis et dans le milieu du rap, avait poussé Megan Thee Stallion a raconté son histoire dans les colonnes du New York Times, en octobre 2020. Dans une tribune, puis dans une vidéo nommée « pourquoi je parle pour les femmes noires ». Elle écrivait : « Je n’ai pas peur des critiques, et dire ‘Protégez les femmes noires’ ne devrait pas être controversé. »

