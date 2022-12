Tory Lanez, reconnu coupable d’avoir tiré sur Megan Thee Stallion : une affaire représentative de la misogynoir ?

Le chanteur Tory Lanez a été jugé coupable le 23 décembre 2022 par un tribunal de Los Angeles, d’avoir tiré sur la rappeuse Megan Thee Stallion lors d’une dispute en 2020. Un procès représentatif de la misogynoir dans l’industrie musicale, et même dans le reste de la société ?

Depuis l’été 2020, Megan Thee Stallion essuie les pires rumeurs, calomnies et anathèmes contre elle, depuis qu’elle a déclaré publiquement que Tory Lanez lui a tiré dessus, en criant : « Danse, salope ! ». Le chanteur canadien de R’n’B a plaidé son innocence lors du procès qui s’est tenu fin 2022. Le tribunal vient pourtant de le reconnaître coupable le 23 décembre. Sa peine sera prononcée le 27 janvier 2023 : il risque jusqu’à 20 ans de prison.

Cette affaire a été largement médiatisée, mais aussi chantée et rappée, en particulier du côté de soutien du chanteur. Des artistes comme Drake ont participé à vilipender Megan Thee Stallion, à grands renforts de sous-entendus racistes et misogynes. Cela aurait même eu une incidence sur le procès, d’après une enquête de NBC News.

Au point que de nombreuses afro-féministes estiment que toute cette histoire serait représentative de la misogynoir dans le milieu du hip-hop. Mais aussi de sa normalisation par le reste de la société. C’est ce qu’a notamment tweeté l’activiste Raquel Willis :

« Megan Thee Stallion mérite plus que la « justice » rendue dans le cas de Tory Lanez. Elle mérite un paysage culturel et médiatique qui ne diabolise pas la vie, la sécurité et la voix des femmes noires.

Nous devons tous comprendre que les blessures psychosociales sont tout aussi nocives que les blessures physiques.

Mon cœur va à Megan et à tous les survivantes déclenchées par ce dont elles ont été témoins dans le discours sur l’affaire Tory Lanez. Comme beaucoup l’ont dit, si cela peut arriver à une superstar, imaginez ce que ça doit être pour celles qui ont moins d’accès et de privilèges. »