Malgré les nombreuses accusations, Kevin Spacey a été reconnu non-coupable pour agressions sexuelles à Londres

L’acteur était accusé par quatre hommes d’agressions sexuelles commises entre 2001 et 2013, lorsqu’il était directeur d’un théâtre londonien.

« Non coupable » neuf fois. Ce mercredi 26 juillet, c’est après douze heures de délibérations que les jurés de la cour londonienne qui jugeait Kevin Spacey pour plusieurs agressions sexuelles l’ont déclaré non coupable des neuf charges qui pesaient sur lui.

L’acteur est accusé par quatre hommes d’agressions sexuelles entre 2001 et 2013, lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic. Il a également été jugé car accusé d’avoir drogué un homme puis de l’avoir contraint à un acte sexuel alors qu’il était endormi.

Kevin Spacey se dit « reconnaissant » envers les jurés

Après le verdict, l’acteur a gracieusement remercié le jury qui l’a déclaré non coupable : « Je suis énormément reconnaissant envers le jury qui a pris le temps d’étudier toutes les preuves et les faits avant de prendre une décision », avant de conclure : « J’accepte le verdict d’aujourd’hui avec humilité. »

Pourtant, en juin dernier, avant l’ouverture du procès, il avait déclaré plein de confiance à ZEITmagazin : « Dans dix ans, ce sera sans conséquence. Mon œuvre me survivra. Et c’est ce dont on se souviendra ».

Durant les quatre semaines du procès il a ainsi été présenté par l’accusation comme un « harceleur sexuel » et « un homme qui ne respecte pas les limites ou l’espace personnel » des autres. De con côté, Spacey s’est lui-même présenté comme un « gros dragueur », mais a nié tout comportement « violent » ou « agressif ». Il plaide que les plaignants ont inventé certains faits dont il est accusé.

De nombreuses accusations de violences sexuelles

Il a affirmé avoir été « brisé » par les accusations, évoquant sa « réputation perdue ». Pourtant, durant le procès, il a reçu quelques soutiens, notamment de la part d’Elton John, avec qui il est ami depuis plusieurs années, qui a témoigné en sa faveur.

Pour rappel, les premières accusations ont émergé en 2017, dans le sillage de la médiatisation du mouvement #MeToo. Aux États-Unis, il a été accusé d’agression par l’acteur Anthony Rapp, et est inculpé d’attentat à la pudeur et agression sexuelle sur un jeune homme de 18 ans. Mais aucune de ces poursuites n’a débouché sur une condamnation.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.