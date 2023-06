Accusé de plusieurs agressions sexuelles, Kevin Spacey est jugé au tribunal de Londres

L’acteur américain est jugée à partir de ce mercredi à Londres. Lui, qui nie formellement les accusation, se dit plutôt confiant.

Enfin devant le tribunal. Accusé de plusieurs agressions sexuelles, de viols, et d’attouchements à caractère sexuel non consentis, Kevin Spacey est à partir de mercredi 28 juin, jugé devant la Southwark Crown Court de Londres.

Douze charges sont retenues contre l’acteur de 63 ans, qui plaide non coupable. Il avait d’abord été poursuivi durant l’été 2022 pour quatre cas d’agressions sexuelles commises sur trois hommes, entre 2005 et 2013, alors qu’il était directeur du théâtre Old Vic, à Londres.

En novembre dernier, les poursuites avaient été étendues à une autre affaire de viol et d’agressions sexuelles commises sur un autre homme entre 2001 et 2004.

Des accusations d’agression sexuelle et attentat à la pudeur aux États-Unis

Les premières accusations ont émergé en 2017, dans le sillage de la médiatisation du mouvement #MeToo. Dans la foulée, il avait été débarqué de la série House of Cards, dans laquelle il interprétait le rôle principal. De son côté, lui, avait déclaré plein de confiance il y a quelques semaines à ZEITmagazin : « Dans dix ans, ce sera sans conséquence. Mon œuvre me survivra. Et c’est ce dont on se souviendra ».

Pourtant, il n’y a pas qu’au Royaume-Uni que Kevin Spacey est accusé de violences sexuelles. Aux États-Unis, il a été accusé d’agression par l’acteur Anthony Rapp, et est inculpé d’attentat à la pudeur et agression sexuelle sur un jeune homme de 18 ans. Mais aucune de ces poursuites n’a débouché sur une condamnation. Le procès à Londres, lui, doit durer un mois.

