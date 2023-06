Accusé de viols, Kevin Spacey affirme : « Dans dix ans, ce sera sans conséquence. Mon œuvre me survivra »

En pleine débâcle judiciaire pour plusieurs accusations d’agressions sexuelles, Kevin Spacey affiche une confiance aveugle en son pouvoir dans l’industrie du cinéma et des séries. Persuadé d’être victime de la cancel culture, l’acteur affirme qu’il sortira vainqueur de son procès à juin et que ces accusations seront bientôt anecdotiques à l’échelle de sa carrière.

Quelles que soient la gravité des accusations à son encontre, rien ne semble pouvoir ébranler la confiance d’un homme à Hollywood…

D’après Kevin Spacey, « on attend impatiemment de l’employer »

Le 28 juin, Kevin Spacey sera jugé à Londres, où il fera face à quatre chefs d’accusation d’agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013. À cette époque, l’acteur était directeur d’un théâtre londonien.

Pourtant, lors d’une interview avec ZEITmagazin, l’acteur s’est dit confiant à propos de la relance de sa carrière. En octobre 2022, l’acteur ressortait victorieux de son procès à New York contre l’acteur Anthony Rapp, où un tribunal civil le déclarait non coupable d’agressions sexuelles. « Lorsque l’examen est approfondi, ces allégations s’effondrent. C’est précisément ce qui s’est passé dans le procès Rapp, et je pense qu’il en sera de même dans cette affaire », a expliqué Spacey à ZEITmagazin.

Dans les colonnes du média allemand, l’ancienne star de House of Cards a assuré que de nombreux noms de l’industrie attendaient de pouvoir travailler avec lui :

« Je sais qu’il y a des personnes qui attendent impatiemment de m’employer dès que je serai blanchi de ces accusations à Londres. Dès que cela se produira, ils seront prêts à aller de l’avant. »

L’acteur a conclu en affirmant que toutes ces allégations à son encontre ne seraient qu’une anecdote dans sa carrière. « Dans dix ans, ce sera sans conséquence. Mon œuvre me survivra, et c’est ce dont on se souviendra. »

