Kevin Spacey est visé par 7 nouvelles accusations d’agressions sexuelles

Un quatrième plaignant accuse Kevin Spacey d’agressions sexuelles.

En octobre, Kevin Spacey ressortait victorieux de son procès à New-York, où un tribunal civil le déclarait non coupable d’aggresions sexuelles. Moins d’un mois plus tard, l’acteur de House of Cards fait l’objet de sept nouvelles accusations du même ordre.

La star deux fois oscarisée de Usual Suspects et American Beauty est de nouveau dans le viseur de la justice. Il devra comparaître devant un tribunal londonien le mois prochain pour répondre de sept nouvelles accusations d’agressions sexuelles, comme l’a annoncé le service du procureur de la Couronne (CPS) suite à une enquête et un examen de preuves recueillies par la police.

L’acteur de 63 ans est inculpé pour trois attentats à la pudeur, trois agressions sexuelles et un chef d’accusation d’avoir « incité une personne à se livrer à une activité sexuelle sans son consentement », selon le CPS. Les faits se seraient déroulés entre 2001 et 2004, comme l’a indiqué Sky News. Il devra comparaître devant le tribunal de Westminster le 16 décembre.

Toujours poursuivi par la justice britannique

Si la justice a déclaré Kevin Spacey non coupable d’attouchements sexuels lors de son procès contre l’acteur Anthony Rapp, il est toujours poursuivi pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013. À cette époque, Kevin Spacey était directeur d’un théâtre londonien. Son procès aura lieu en juin 2023.

Ce n’est pas la première fois que Kevin Spacey est inculpé pour attentat à la pudeur et d’agression sexuelle. Il avait été accusé des faits suivants contre un jeune homme de 18 ans dans le Massachusetts, bien que les poursuites aient été abandonnées en juillet 2019.

