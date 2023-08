Une enquête ouverte après des accusations d’agression sexuelle envers un ancien préfet

Alain Thirion, ancien patron de la Sécurité civile, est visé par une enquête préliminaire pour être entré nu dans la chambre d’une de ses collaboratrices pour l’agresser sexuellement.

Mercredi 23 août, le parquet de Paris a indiqué qu’Alain Thirion, 61 ans, est visé par une enquête préliminaire, ouverte suite à « une dénonciation d’agression sexuelle ».

Les faits se seraient déroulés à la fin du mois de juin, à Aix-en-Provence, ou cet ancien directeur de la Sécurité civile se trouvait pour assister à la cérémonie de la nouvelle promotion se déroulant à l’École des sapeurs-pompiers. Au cours de son séjour, Alain Thirion se serait introduit nu au milieu de la nuit dans la chambre d’une de ses collaboratrices, et l’aurait sexuellement agressée. L’affaire s’était très vite ébruitée, et Alain Thirion avait été suspendu puis licencié, et l’Inspection générale de l’administration saisie.

L’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a précisé le ministère public.

Déjà une plainte pour harcèlement moral et sexuel déposée en 2019

Ce n’est pas la première fois qu’Alain Thirion est mis en cause pour son comportement avec les femmes. En 2019, alors qu’il était préfet de Haute-Corse, la sous-préfète de Calvi Anne Ballereau avait déposé plainte contre lui pour harcèlement moral et harcèlement sexuel pour des faits qui se seraient déroulés entre 2015 et 2016. Une information judiciaire avait alors été ouverte, et avait finalement fait l’objet d’un non lieu mi-juillet. Anne Ballereau a néanmoins fait appel de cette décision.

Citée par Franceinfo dans le cadre de l’ouverture de la récente enquête préliminaire, l’avocate d’Alain Thirion Marie-Alix Canu-Bernard conteste toute agression sexuelle. « Il s’agit d’un malheureux incident dont seul le préfet Thirion pourrait, le cas échéant, se sentir victime, a-t-elle déclaré à Franceinfo. En tout état de cause, je m’interroge vraiment d’une part sur la médiatisation de ces faits qui ne revêtent aucune qualification pénale, et d’autre part sur l’absence de vérifications minimales qui auraient permis d’éviter d’encombrer notre justice qui est déjà suffisamment asphyxiée. »

