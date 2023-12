Complément d’enquête sur Gérard Depardieu : Yann Moix prend sa défense et porte plainte

Dans un entretien au « JDD », le réalisateur Yann Moix affirme son soutien à Gérard Depardieu après la diffusion, dans « Complément d’enquête » d’extraits de son film tourné en Corée du Nord, où l’acteur tient des propos pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel.

« C’est un manque de respect envers ma personne, une atteinte à ma dignité et à mon intégrité, ainsi qu’à celle de Gérard Depardieu. Car ce dernier, je suis désolé, a également sa dignité. »

Voici comment Yann Moix se défend, dans un entretien accordé dimanche 10 décembre au JDD, des images implacables diffusées jeudi 7 décembre dans Complément d’enquête. Extraites de son documentaire 70, jamais diffusé, dans lequel il suivait en 2018 l’acteur français en Corée du Nord, qui fêtait alors les 70 ans de son régime.

Blagues obscènes, grognements, allusions sexuelles lourdes et répétées… Dans ces images, difficilement soutenables, on peut voir l’acteur, face à la caméra, prendre en étau sa traductrice et la noyer sous des remarques sexistes affligeantes. Multipliant les réflexions graveleuses, il est aussi filmé hypersexualisant une fillette de dix ans qui fait du cheval.

Des images « décontextualisés » selon Yann Moix

Si ces images parlent d’elles-mêmes, elles seraient, selon Yann Moix, « décontextualisées ».

« Ce qui est immonde pour ma personne et pour celle de Gérard Depardieu, poursuit le réalisateur de Podium. Cela s’appelle du vol et de l’abus de confiance, ni plus ni moins. C’est sévèrement puni par la loi puisque cela relève du pénal. »

Dans la ligne de mire de Yann Moix : Alexandre Dufour, qui devait produire avec lui 70, et est l’auteur du Complément d’enquête diffusé sur France 2. Pour Moix, Alexandre Dufour a préféré « produire et réaliser un ‘Complément d’enquête’ dans mon dos, avec mon travail, dans le but de faire un documentaire à charge sur Gérard Depardieu ».

Toujours selon Moix, Gérard Depardieu serait « abasourdi » par les images diffusées sur France 2, « volées pour servir à un autre contexte que celui pour lequel elles ont été tournées ». Les deux hommes ont décidé de porter plainte contre Alexandre Dufour.

Mis en cause par 16 femmes pour viols et agressions sexuelles

Mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles par au moins seize femmes, Gérard Depardieu fait l’objet depuis 2020 d’une mise en examen pour viols et agressions sexuelles après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould.

Complément d’enquête a révélé qu’une deuxième femme a déposé plainte contre l’acteur. Il s’agit de la comédienne Hélène Darras, qui accuse Gérard Depardieu de l’avoir agressée sexuellement en 2007 sur le tournage du film Disco de Fabien Onteniente.

Après avoir pris une première fois la parole dans ELLE pour apporter son soutien aux victimes présumées de Gérard Depardieu, la comédienne Anouk Grinberg a une nouvelle fois témoigné sur France Inter des comportements problématiques de l’acteur avec les femmes.

« Il n’a pas attendu d’être en Corée pour être aussi vulgaire, aussi grossier, aussi agressif avec les femmes », déclare celle qui a côtoyé Gérard Depardieu en 1991 sur le tournage de Merci la vie de Bertrand Blier, dont elle était alors la compagne.

« Il est comme ça, car tout le monde lui permet d’être comme ça. Il se conduit comme une crapule avec les femmes, ajoute Anouk Grinberg. Cela doit être compliqué de rester ami avec Depardieu car Depardieu détruit, démolit à jamais des gens. »

