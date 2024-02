Selon Mediapart, une nouvelle plainte pour « agression sexuelle », « harcèlement sexuel » et « outrages sexistes » a été déposée vendredi 23 février contre Gérard Depardieu par une décoratrice. Les faits remonteraient à 2021 sur le tournage du film Les Volets verts.

Deux nouveaux noms s’ajoutent à la liste des victimes présumées de Gérard Depardieu. Dans un article publié dimanche 25 février, Mediapart révèle que deux femmes accusent d’agression sexuelle l’acteur « qui rend fière la France » selon Emmanuel Macron. L’une d’elles, une décoratrice de 53 ans, a déposé plainte vendredi 23 février pour « agression sexuelle », « harcèlement sexuel » et « outrages sexistes », a confirmé son avocate, Me Carine Durrieu-Dielbot auprès de l’AFP.

« J’avais l’impression d’un piège à loup »

Les faits se sont déroulés en 2021 sur le tournage du film Les Volets verts, dans lequel Gérard Depardieu donnait la réplique à Anouk Grinbert, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde et Stéfi Celma. Selon Me Carine Durrieu-Dielbot, ils seraient « non prescrits ».

La plaignante, prénommée Amélie, rapporte auprès de Mediapart que Gérard Depardieu l’aurait été approchée alors qu’elle installait un décor dans le couloir d’un hôtel particulier situé dans le XVIe arrondissement de Paris. L’acteur aurait d’abord entamé la conversation en lui posant des questions sur son travail, avant d’orienter la conversation sur ses « performances sexuelles ». Il lui aurait ainsi expliqué qu’il « pouvait faire jouir les femmes sans les toucher, juste avec des mots », avant de l’agresser sexuellement :

Il m’a attrapée avec brutalité, m’a bloquée en refermant ses jambes sur moi comme un crabe, il m’a pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu’à mes seins.

Après « quelques secondes de sidération », Amélie aurait ensuite essayé de se dégager, mais il l’aurait maintenue « avec une force phénoménale ». « J’avais l’impression d’un piège à loup. J’ai paniqué, j’avais le souffle coupé », rapporte-t-elle.

C’est sur ce même tournage qu’une autre femme, âgée de 33 ans, aurait subi des « attouchements à la poitrine et sur les fesses ».

Mis en cause pour des violences sexistes et sexuelles par au moins seize autres femmes, Gérard Depardieu fait l’objet depuis 2020 d’une mise en examen pour viols et agressions sexuelles après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould.

Il fait aussi l’objet d’une enquête préliminaire à Paris pour des agressions sexuelles ayant eu lieu en 2014 dénoncées sur une assistante sur un tournage alors âgée de 24 ans. Une autre plainte pour agression sexuelle déposée par la comédienne Hélène Darras pour des faits remontant à 2007, mais a été classée fin décembre pour prescription. La journaliste et écrivaine Ruth Baza a aussi déposé une plainte en décembre contre l’acteur, pour un viol qui aurait eu lieu en octobre 1995 à Paris.

