Sans pression, Emmanuel Macron défend Gérard Depardieu et dénonce une « chasse à l’homme »

Dans un entretien accordé à France 5, le président est longuement revenu sur l’affaire Depardieu. Prenant sa défense, il estime que l’acteur est victime d’une « chasse à l’homme » et doit bénéficier de la présomption d’innocence.

« Grande cause du quinquennat » disait-il. Si en novembre 2017, Emmanuel Macron avait promis de faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une priorité, les choses semblent bien différentes aujourd’hui à l’écoute de sa récente prise de parole.

Ce mercredi 20 décembre, dans une interview accordée à C à Vous, sur France 5, le président est revenu sur l’affaire Gérard Depardieu, l’acteur étant accusé par une quinzaine de femmes de viols et agressions sexuelles.

Pour Macron, Depardieu est avant tout un « immense acteur »

À la question « Est-ce que Gérard Depardieu fait honte à la France, comme l’a déclaré la ministre de la Culture ? », posée par Elisabeth Lemoine, Emmanuel Macron répond par la négative.

Mieux encore, il commence par louer le talent de Depardieu : « Je suis un immense admirateur de Gérard Depardieu, c’est un immense acteur. Un génie de son art. Ce n’est pas sur la base d’un reportage qu’on enlève la Légion d’honneur à un artiste », a-t-il d’abord défendu, faisant référence à Complément d’enquête, où l’on voit le comédien multiplier les propos et les attitudes obscènes envers les femmes, n’épargnant pas les enfants.

Relancé sur la mise en examen pour viols de l’acteur, le président estime que la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s’est « avancée, un peu trop » en annonçant vouloir lancer une procédure disciplinaire afin de potentiellement retirer la Légion d’honneur à l’acteur.

Emmanuel Macron « déteste les chasses à l’homme »

Emmanuel Macron a ensuite martelé le principe de la présomption d’innocence : « Dans nos valeurs, il y a la présomption d’innocence. Je déteste les chasses à l’homme. Quand tout le monde tombe sur une personne, sur la base d’un reportage, sans qu’il ait la possibilité de se défendre… Les procédures judiciaires suivront leur chemin », a-t-il déclaré, comme on peut le voir dans cet extrait.

Pour ensuite continuer sur sa belle lancée : « Si à chaque fois que quelqu’un vous accuse du pire et que vous avez un rôle public, que vous ne pouvez plus rien faire, c’est l’air du soupçon, ce n’est plus une démocratie. Nous ne sommes plus des citoyens libres. Si, ensuite, il était condamné, à ce moment-là, il y aura une procédure. Cela ne se fait pas sur la base de « on dit », d’atmosphère… », a-t-il terminé.

Pour rappel, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020, après une plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Darras, pour des faits remontant à 2007 sur un tournage.

La veille de l’interview d’Emmanuel Macron, la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza a annoncé avoir déposé plainte en Espagne contre l’acteur français pour viol pour des faits remontant à 1995 à Paris. Treize femmes ont par ailleurs pris la parole dans Mediapart pour dénoncer les comportements de l’acteur, qui continue de nier en bloc.

