Invitée de C à Vous sur France 5, la comédienne Anouk Grinberg a une nouvelle fois apporté son soutien aux femmes victimes de Gérard Depardieu et dénoncé les propos d’Emmanuel Macron à l’égard de l’acteur, mis en examen depuis 2020 pour viol.

On ne pourra pas reprocher à Anouk Grinberg de ne pas avoir donné de coup de pied dans la fourmilière qu’est le milieu du cinéma français.

Après avoir accordé un entretien au magazine ELLE en octobre dernier dans lequel elle confiait que « tous ceux qui ont travaillé avec Depardieu savent qu’il agresse les femmes », la comédienne, a réitéré ses propos. Invitée mercredi 10 janvier sur le plateau de « C à vous » sur France 5 pour évoquer le film Bonnard, Pierre et Marthe, Anouk Grinberg a eu des mots très durs à l’égard d’Emmanuel Macron, qui avait défendu en décembre Gérard Depardieu et dénoncé « une chasse à l’homme ».

« Pour ce qui est du président, c’est juste la honte quoi. C’est juste la honte qu’un homme abuse de son pouvoir, comme Depardieu d’ailleurs », a commencé Anouk Grinberg. Avant de poursuivre : « Ce sont deux hommes qui ont abusé de leur pouvoir et que se sont entendus, qui se sont téléphonés la veille ou l’avant-veille et qui se sont dit : ‘entre hommes, entre abuseurs, ça va je te couvre’. ‘Je te couvre’ un viol, des agressions sexuelles, des choses graves, quoi. Que ce jeune président – ce jeune homme quoi ! – se permette de balayer d’un revers de main des centaines et des centaines, voire des milliers de femmes, que Depardieu a agressé, c’est honteux. »

“Le président, il devrait fermer sa gueule, il devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare, il devrait accompagner ce mouvement.” – Anouk Grinberg au sujet du soutien du Président de la République à #Depardieu.#CaVous pic.twitter.com/FbpyO3LA2n — Hala Oukili (@HalaOukili) January 10, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

« Le président devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare »

Anouk Grinberg a aussi évoqué la tribune de soutien à Depardieu publiée dans Le Figaro, et signée par une cinquantaine de personnalités du cinéma – avant que bon nombre d’entre elles ne se rétractent.

« Il s’avère que ce sont des gens qui n’ont pas lu et qui regrettent d’avoir signé un document écrit par quelqu’un plus ou moins facho. Mais il n’y a pas que ça comme problème quand même ! C’était une apologie de l’impunité. On ne doit pas laisser faire ça. En en plus, tous ces artistes usent de leur pouvoir pour faire taire un monde qui gronde parce que ce ne sont pas des femmes hystériques qui parlent ou celles qui n’osent pas parler. Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire ‘stop’ ou qui osent dire ‘je veux une vie égale à toi’. C’est bien ça, on devrait être heureux de ça. »

Et d’ajouter, en colère : « Le président, il devrait fermer sa gueule ! Il devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare, il devrait accompagner ce mouvement-là. Je suis en colère mais je ne suis pas là seule, moi c’est pas grave. Mais tant de gens sont en colère, et pas que les femmes. »

Pour rappel, Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viol, après une plainte de la comédienne et danseuse Charlotte Arnould. En septembre dernier, juste après le tournage d’un « Complément d’Enquête » visant l’acteur, une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Darras, pour des faits remontant à 2007 sur le tournage de Disco. 13 femmes ont par ailleurs pris la parole dans Mediapart pour dénoncer les comportements de l’acteur, qui continue de nier en bloc.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.