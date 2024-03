Gérard Miller : une alerte sur son comportement avait été donnée à l’université Paris 8

Selon une enquête menée par Franceinfo, une salariée de l’université Paris 8 avait fait remonter à la direction le comportement déplacé de Gérard Miller envers ses étudiantes. Aucune suite n’a été donnée à cette alerte.

La direction de Paris 8 a-t-elle étouffé les alertes sur le comportement déplacé de Gérard Miller envers ses étudiantes ?

Alors que le médiatique psychanalyste est visé par une enquête pour viol et agressions sexuelles, Franceinfo révèle que la direction de l’université, où il a enseigné entre 1995 et 2017, avait été alertée il y a quelques années sur son comportement inadapté envers ses étudiantes, mais n’avait pas réagi.

Des allusions aux pratiques sexuelles de ses étudiantes

Selon les éléments de Franceinfo, l’alerte a été donnée alors que Gérard Miller dirigeait le département de psychanalyse. Leslie (le prénom a été modifié), qui travaillait à ses côtés, se souvient que psychanalyste tenait alors « des propos très déplacés » sur les pratiques sexuelles des étudiantes qui suivaient son cours d’introduction à la sexualité chez Lacan, leur demandant notamment « si elles pratiquaient la fellation ». Elle a aussi rapporté à la direction que « certaines étudiantes, jeunes, le raccompagnaient vers la sortie de l’université après le cours ».

Leslie a alors convoqué une réunion avec la direction de l’université et le DRH pour faire remonter ces dysfonctionnements. Mais aucune mesure n’a été mise en place.

« À la suite de cette réunion, la direction m’a fait comprendre qu’on allait faire comme si ça n’avait pas existé. Elle craignait de se retrouver dans un livre ou une pièce de théâtre de Gérard Miller. Pour moi, c’est un beau gâchis », explique-t-elle.

Contactée par Franceinfo, l’ancienne directrice de la faculté « se souvient vaguement d’une conversation sur Gérard Miller, mais qui n’a pas donné suite ».

À lire aussi : Accusé de viol et d’agressions sexuelles, Gérard Miller nie les faits, mais reconnaît une « emprise »

« Ça aurait pu mal finir »

Ces éléments sont d’autant plus inquiétants que parmi les victimes présumées de Gérard Miller, deux sont d’anciennes élèves de Paris 8. Leur signalements ont été recueillis par le parquet de Paris, chargé de l’enquête. L’un de ces deux signalements concerne un viol.

Une troisième étudiante a témoigné auprès de Franceinfo du « comportement inapproprié » de Miller alors qu’elle avait 21 ans. Il lui aurait proposé, à elle et à une amie, de venir à son domicile, où il aurait alors tenté de les séduire.

« Il a mis les bras autour de nos épaules et sa main a glissé vers ma poitrine. Donc là, on a décidé de partir, on ne voulait plus rester chez lui », témoigne Marion (le prénom a aussi été modifié). Elle poursuit : « On était quand même choquées, on avait une vingtaine d’années et c’était notre professeur. » Selon elle, « ça aurait pu mal finir ».

De son côté, le syndicat Sud-Éducation 93 a interpellé il y a quelques jours dans un mail la direction de Paris 8 :

« Cette affaire concerne directement notre université, où Gérard Miller a fait toute sa carrière. Face à ces révélations extrêmement choquantes nous exprimons notre profonde préoccupation. Si tout le monde savait, comme on l’entend ces dernières semaines, quelles ont été les mesures prises pour protéger les étudiantes et le personnel ? Quels dispositifs pour prendre en charge la suite de cette affaire ? » Le syndicat Sud-Éducation 93 dans un mail adressé à la direction de Paris 8

Pour l’heure, au moins 67 victimes présumées se sont manifestées pour témoigner à l’encontre de Gérard Miller auprès du magazine ELLE et une dizaine auprès de Mediapart.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.