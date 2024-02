Affaire Gérard Miller : une enquête préliminaire a été ouverte pour « viols et d’agressions sexuelles »

Alors que les signalements se multiplient à l’encontre du psychanalyste, le parquet de Paris a annoncé qu’une enquête a été ouverte après les accusations de viols et d’agressions sexuelles visant Gérard Miller.

Depuis maintenant trois semaines, les accusations se multiplient à l’encontre Gérard Miller. Le psychanalyste star, mis en cause pour de très multiples agressions sexuelles et viols dans plusieurs enquêtes publiées par le magazine ELLE et Mediapart, est sous le coup de plusieurs procédures judiciares.

Après que le parquet de Paris a reçu le signalement de six femmes, il a décidé d’ouvrir jeudi 22 février une enquête préliminaire pour « viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures », a révélé ELLE.

Les femmes déclarent « avoir subi des gestes a minima sexués de la part de Gérard Miller, auxquels elles relatent ne pas avoir donné leur consentement, entre 1995 et 2005 », ont écrit les magistrats dans un communiqué.

Plus de 50 témoignages à l’encontre de Gérard Miller

En tout, ce sont plus de 50 femmes qui ont témoigné dans deux enquêtes de ELLE, tandis que dix se sont confiées auprès de Mediapart. Ces récits font état de plusieurs viols sous hypnose, et près d’une vingtaine d’agressions sexuelles, subies notamment par plusieurs filles mineures au moment des faits. Le magazine ELLE affirme avoir à ce jour reçu de nouveaux témoignages.

Sur son compte X (ex-Twitter), il avait réagi à cette succession de révélations : « Tout en indiquant avoir eu, tout au long de ma vie un grand nombre de rencontres, attractions ou aventures, aussi bien avec des femmes de mon âge qu’avec des femmes plus jeunes, tout en reconnaissant qu’il était aujourd’hui évident pour moi, mais pas à l’époque, qu’il avait pu parfois y avoir entre des femmes plus jeunes et moi, compte tenu de mon statut d’ »homme de pouvoir », une dissymétrie qui me semblerait à présent rédhibitoire, j’ai d’emblée précisé m’être toujours assuré du consentement des femmes que j’ai pu fréquenter et récusé de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, à plus forte raison, tout viol. »

Le magazine ELLE me dit ce soir que son article du 31 janvier me mettant gravement en cause a suscité en quelques jours des dizaines de témoignages accusatoires de femmes qui seront publiés dès demain matin, en amalgamant sous les mêmes qualifications infamantes de multiples… — Gérard Miller (@millerofficiel) February 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix