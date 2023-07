« Il avait les mains baladeuses, sur les fesses et à l’entrejambe » : une nouvelle femme accuse Gérard Depardieu d’agression sexuelle

Une jeune femme accuse l’acteur d’agression sexuelle sur le tournage d’un téléfilm en 2015. C’est grâce aux témoignages révélés par Mediapart en avril dernier, qu’elle a décidé, elle aussi, de prendre la parole.

Il est déjà accusé par 13 femmes. En avril dernier, Mediapart révélait dans une longue enquête que Gérard Depardieu était multiplement accusé d’agressions sexuelles.

Ce lundi 10 juillet, France Inter a révélé le témoignage d’une nouvelle victime présumée. Les faits remontent à 2015, sur le tournage d’un téléfilm, et concerneraient une assistante mise en scène qui était âgée de 27 ans à l’époque.

À lire aussi : Gérard Depardieu et les agressions sexuelles : petite histoire d’un déni français

Les « mains baladeuses, sur les fesses et à l’entrejambe »

Dans son témoignage, l’assistante révèle avoir subi de nombreuses remarques considérées comme « déplacées » de la part de l’acteur, comme « je vais te péter la rondelle », ou encore des « propositions de plus en plus appuyées de rapports sexuels, même rémunérés. Il avait les mains baladeuses, sur les fesses et à l’entrejambe », ajoute-t-elle.

Mais un jour, sa supérieure hiérarchique lui demande de rester seule dans une chambre avec Depardieu pour qu’il n’entre pas dans le décor pendant une prise. C’est à cette occasion que l’acteur l’aurait agressé sexuellement :

Il a baissé son pantalon et m’a montré son sexe. Donc là j’ai vraiment paniqué. J’ai quitté la pièce comme j’ai pu, mais il m’a rattrapée dans le couloir et bloquée contre le mur. Son ventre bloquait tout donc il n’a rien pu faire, mais dès que j’ai pu avoir un peu de répit, j’ai couru et je me suis enfermée dans une autre pièce.

La jeune femme finit par s’échapper dans une autre pièce. Elle sera ensuite réprimandée pour ne pas avoir réussi à maintenir l’acteur hors du champ de caméra.

Depardieu déjà mis en examen pour viol

C’est grâce aux révélations de Mediapart et aux témoignages des 13 femmes qui accusent l’acteur d’agression sexuelle, que cette nouvelle victime présumée s’est décidée à témoigner. « Suite aux témoignages que j’ai pu entendre récemment, je me suis dit qu’il fallait que moi aussi je partage le mien, notamment si cela pouvait permettre que ça n’arrive plus, avec lui ou avec d’autres », explique-t-elle auprès de France Inter.

Mais elle ne souhaite pas porter plainte, craignant des représailles de la part du monde du cinéma, et estimant que Gérard Depardieu est « intouchable ».

De son côté, Gérard Depardieu est déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. L’acteur a toujours démenti toutes les accusations.

