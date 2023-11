Violences faites aux femmes : les appels au 3919 ont augmenté de 12% entre 2021 et 2022

La ligne d’écoute nationale Violences femmes info reçoit principalement des appels pour violences conjugales. Les appels pour violences sexuelles ont par ailleurs augmenté de 26 %.

Selon des chiffres communiqués mercredi par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), le nombre d’appels au 3919, la ligne d’écoute nationale Violences femmes info, pour des violences faites aux femmes, a augmenté de 12% entre 2021 et 2022.

Les appels pour violences conjugales et violences sexuelles en hausse

En 2022, 57 137 appels pour des violences faites aux femmes ont été reçus par le 3919, soit 6 206 appels de plus que 2021. L’immense majorité des cas concerne des violences conjugales (52 627), un chiffre en hausse de 8%. Les appels pour violences sexuelles ont quant à eux augmenté de 26%. Selon la FNSF, cela s’explique par « l’ouverture la nuit » de cette ligne, ce qui « tend à favoriser un trafic plus important d’appels pour violences sexuelles ». Depuis fin juin 2021, le 3919 est ouvert 24h/24 et 7j/7. Entre 10 000 et 12 000 appels sont traités chaque mois.

« En 2022, près d’une femme sur cinq a déclaré lors de l’écoute avoir été menacée de mort, précise par ailleurs la FNSF. Comme en 2021, le constat de la FNSF concernant l’aggravation des violences reste le même : viols conjugaux, menaces de mort, tentatives de meurtre, violences économiques avec les mêmes tendances en 2022 ».

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.