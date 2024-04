Votre studio d’animation préféré recevra une Palme d’or d’honneur à Cannes, et c’est du jamais vu

Pour sa 77ᵉ édition, qui aura lieu du 14 au 25 mai, le plus grand festival de cinéma du monde décernera une Palme d’or d’honneur très spéciale. Cette dernière ne sera pas remise à une personne, mais à un collectif. Il sera décerné au merveilleux Studio Ghibli, créé il y a près de quarante ans, en 1985.

Le Studio Ghibli a été cofondé par Hayao Miyazaki, le producteur Toshio Suzuki, ainsi que le regretté Isao Takahata (réalisateur du Tombeau des lucioles), décédé en 2018. C’est cet aspect que le festival de Cannes a choisi de saluer, plutôt que d’honorer le seul réaliser du Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou du Château Ambulant. Sur son site, le festival de Cannes a détaillé ce choix sans précédent dans son histoire, avec un communiqué d’Iris Knobloch et Thierry Frémaux :

Comme toutes les icônes du cinéma, ces personnages peuplent nos imaginaires d’univers foisonnants et colorés et de récits sensibles et engagés. Avec Ghibli, le cinéma d’animation japonais se vit comme l’une des grandes aventures de la cinéphilie, entre tradition et modernité.