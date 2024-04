Hannah Gutierrez-Reed a été condamnée à 18 mois de prison ferme, la peine maximale réclamée par la justice. Pourtant, ni Alec Baldwin, ni la production du film, accusée de faire des économies aux dépens de la sécurité de son équipe, ne sont déchargés de leur responsabilité.

C’est une tragédie qui révèle de nombreuses défaillances à Hollywood. En octobre 2021, la directrice de la photographie Halyna Hutchins était tuée d’une balle sur le tournage de Rust, un western incarné et produit par la star Alec Baldwin. Lors d’un premier procès impliquant l’armurière Hannah Gutierrez-Reed, la justice a condamné cette dernière à 18 mois de prison ferme. Cette peine correspond au maximum réclamé par le parquet.

C’est elle qui avait chargé d’une balle réelle le revolver avec lequel Alec Baldwin a tiré, tuant la directrice de la photographie et blessant le réalisateur Joel Souza. Face à la justice américaine, l’armurière aurait affirmé « Le jury a estimé que j’étais en partie responsable de cette terrible tragédie, mais cela ne fait pas de moi un monstre ». Exprimant son soutien à la famille de la victime, Hannah Gutierrez-Reed se serait toutefois gardée d’exprimer la moindre « responsabilité » ou le moindre « remords » lors du procès, selon la procureure Kari Morrissey.

Une production qui cherche à faire des économies, aux dépens de la sécurité ?

Comment une telle situation a-t-elle pu arriver ? Selon l’accusation, l’armurière était inexpérimentée, amateure, négligente et « laissait toujours des armes sans surveillance ». Mais du côté de la défense de Gutierrez-Reed, on entend un son de cloche tout à fait différent. Les avocats de l’armurière ont affirmé que cette dernière servait de « bouc émissaire » à une production qui reléguait la sécurité de son équipe au second plan pour des raisons financières. Son avocat a par exemple expliqué que Gutierrez-Reed n’occupait pas un mais deux postes, et que son travail d’assistante accessoiriste avait entrainé des négligences pour celui d’armurière.

Alec Baldwin : comportement nocif et changements de versions

Aux querelles entre la production et l’armurière vient s’ajouter le rôle joué par Alec Baldwin, l’acteur à l’origine du tir. Ce dernier est toujours poursuivi pour homicide involontaire et sera jugé lors d’un autre procès en juillet prochain. Bien que les avocats de l’acteur tentent de le faire annuler, l’accusation insiste sur la nécessité de son maintien, soulignant notamment que Baldwin « hurlait régulièrement » sur les équipes du film. Il souhaitait terminer le tournage au plus vite et cette attitude aurait entrainé « une pression qui a régulièrement compromis la sécurité » lors du tournage.

Alec Baldwin

Enfin, le parquet a affirmé que l’acteur de 66 ans avait « menti éhontément sur son comportement », assurant d’abord avoir appuyé sur la gâchette puis expliquant que l’arme se serait déclenchée toute seule. Une version des faits contredite par une expertise du FBI, qui assure que le pistolet n’aurait pas pu tirer sans appuyer sur la détente.

Baldwin risque jusqu’à 18 mois de prison.

