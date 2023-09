Une influenceuse condamnée pour avoir prostituée une adolescente de 13 ans

Cette influenceuse de 17 ans suivie par plus de 100 000 abonnés sur TikTok a prostitué une adolescente en janvier 2023 dans un appartement en Seine-Saint-Denis.

« Elle m’a vendu du rêve quoi. » L’histoire avait commencé comme une banale altercation. Le 19 janvier dernier, des policiers sont appelés par des habitants d’un immeuble de Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, après l’agression de deux adolescentes de 13 et 17 ans par un homme, rapporte Le Parisien.

Mais dans l’appartement, les forces de l’ordre découvrent que la plus âgée des adolescentes, encore mineure, indique avoir elle-même loué le lieu avec jacuzzi, pour y « passer du bon temps » avec des amis. Dans la chambre, les enquêteurs retrouvent un sac de préservatifs usagés, et finissent par interroger la plus jeune des deux filles, âgée de 13 ans.

L’adolescente faisait sept à huit passes par jour

Rapidement, elle révèle qu’elle se prostitue dans cet appartement depuis cinq jours, et qu’elle aurait rejoint son amie plus âgée, rencontrée seulement deux semaines plus tôt. Elle explique avoir enchaîné les passes avec des inconnus.

De fil en aiguille, elle explique que l’homme qui les a agressés serait en réalité un proxénète qui aurait tenté de la forcer à travailler pour lui, et son amie de 17 ans l’a poussée à se prostituer. « Elle m’a dit que j’allais bosser avec elle et qu’on allait gagner un max d’argent », rapporte-t-elle au Parisien.

L’adolescente âgée de 17 ans est une influenceuse suivie par plus de 100 000 abonnés sur TikTok, et semble profiter de sa notoriété pour influencer des jeunes filles.

Selon l’ado de 13 ans, son amie aurait géré toute la logistique, de la location de l’appartement à la prise de photos dénudées à poster dans des annonces en ligne, en passant par la prise de rendez-vous avec des clients. Elle aurait également géré l’organisation et l’encaissement de l’argent des passes, estimées entre 50 à 100 euros par client, sept à huit clients par jour, pendant cinq jours, soit un total compris entre 1750 et 4000 euros.

La jeune Tiktokeuse a été condamnée pour proxénétisme aggravé par le tribunal pour enfants de Paris, rapporte Le Parisien. Elle connaîtra sa peine en janvier prochain, lors d’une nouvelle audience.

