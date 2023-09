Russell Brand : accusé de viols et d’agressions sexuelles par quatre femmes, l’acteur dément et dénonce une « attaque »

Dans des enquêtes menées par plusieurs médias, de nombreuses femmes accusent Russell Brand (American Trip, Sans Sarah, rien ne va…) de viol, d’agressions sexuelles ou encore de violence psychologiques. L’acteur de 48 ans, ex-époux de Katy Perry, dénonce une « attaque » de la part des médias britanniques.

Samedi 16 septembre, trois médias anglais The Sunday Times, The Times, ainsi qu’un documentaire de la chaîne Channel 4, ont révélé les agissements de l’acteur et humoriste britannique Russell Brand.

Plusieurs femmes relatent des faits de viols, d’agressions sexuelles et de violences psychologiques, qui auraient eu lieu entre 2006 et 2013, à l’apogée de la carrière de l’acteur.

Ses anciens employeurs ont lancé des enquêtes en interne

Quatre d’entre elles accusent l’acteur d’agressions sexuelles alors qu’il était présentateur sur la BBC Radio 2, la chaîne Channel 4 – qui, ce samedi 16 septembre, a diffusé un documentaire-enquête sur ses agissements – et acteur à Hollywood. Parmi elles, une femme accuse Russell Brand de l’avoir violée dans sa maison de Los Angeles. Une autre, de l’avoir agressée sexuellement, alors qu’elle était encore mineure, âgée de 16 ans.

Selon l’enquête publiée dans The Sunday Times, d’autres victimes présumées accusent également Russell Brand de violences psychologiques. Dès dimanche 17 septembre, la BBC et Channel 4 ainsi que plusieurs de ses anciens employeurs ont annoncé lancer des enquêtes en interne. Channel 4 a par ailleurs supprimé tous les programmes liés à Brand de son site web.

Selon Russell Brand, ces accusations sont « criminelles »

Avant même la publication des enquêtes de The Sunday Times et The Times, et la diffusion du documentaire sur Channel 4, Russell Brand a publié sur Youtube une vidéo pour se défendre. Nommée « So, This Is Happening » (à traduire par « c’est en train d’arriver »), l’acteur nie les faits, et parle de « très graves accusations criminelles ».

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

« J’ai reçu deux messages extrêmement perturbants […], l’un d’une chaîne de télévision grand public et l’autre d’un journal, listant une litanie d’attaques […] que je réfute absolument », affirmant que les relations qu’il a eu ont toujours été « consenties ». Malgré la multitude de témoignages concordants, il dénonce une « attaque coordonnée » des médias contre lui.