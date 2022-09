Megan Thee Stallion crée un site pour une meilleure prise en charge de la santé mentale

En clin d’oeil au titre « Anxiety », où elle parle de son anxiété et rappe « Bad bitches have bad days too », Megan Thee Stallion vient de créer un site de ressources sur la santé mentale pour oeuvrer à une meilleure prise en charge.

Si elle a connu des hauts vertigineux, Megan Thee Stallion a aussi eu des moments sacrément difficiles ces dernières années. Alors que ses EPs Make It Hot (2017), Tina Snow (2018) et Suga (2020) suivis des albums Good News (2020) et maintenant Traumazine (2022) l’ont rendue populaire, la rappeuse de 27 ans a connu le décès de sa mère d’une tumeur cancéreuse au cerveau en 2019. En juillet 2020, le rappeur Tory Lanez (Daystar Peterson) lui tire plusieurs balles dans les pieds, avant de tenter d’étouffer l’affaire et d’entamer une campagne pour la discréditer, en prévention des répercussions judiciaires possibles. Bref, Megan Thee Stallion a eu beaucoup de choses à gérer ces dernières années, et s’en confie notamment dans le titre « Anxiety » de son nouvel album : « Bad bitches have bad days too ».

Devenu un mantra pour de nombreuses personnes fans de l’artiste, cette phrase s’affirme désormais comme le nom du nouveau site de Megan Thee Stallion pour une meilleure prise en charge de la santé mentale.

Megan Thee Stallion crée un site dédié à une meilleure prise en charge de la santé mentale

Tout juste lancé, BadBitchesHaveBadDaysToo.com réunit de nombreux liens utiles : des plateformes pour trouver un psy près de chez soi ou en ligne, des plateformes de ligne d’écoute en cas de détresse psychologique, pensées suicidaires, addictions, usage de drogues, et même des plateformes spécialisées dans la prise en charge des personnes noires, LGBTI+ ou non.

Avec son nouveau site badbitcheshavebaddaystoo.com, Megan Thee Stallion contribue à faciliter la prise en charge de la santé mentale aux États-Unis.

La santé mentale des jeunes, particulièrement fragilisée par le Covid

En effet, structurellement, les personnes noires aux États-Unis comptent comme le groupe de population le plus exposé à une mort prématurée, a fortiori les hommes, comme l’indiquent notamment ces graphiques du New York Times. Même quand elle en a les moyens, c’est une population moins bien prise en charge par les services de santé, y compris mentale, notamment à cause de biais racistes longuement étudiés (cf. Étouffer la révolte : la psychiatrie contre les Civil Rights, une histoire de contrôle social, de Jonathan M. Metzl).

En France, l’Observatoire national du suicide vient de rapporter avoir observé une baisse des suicides, certes, mais une santé mentale hautement fragilisée par le Covid-19. Si bien que la Défenseure des droits interpelle carrément le gouvernement d’Élisabeth Borne afin d’obtenir la mise en place d’un plan d’urgence pour la santé mentale des jeunes.

À travers ce site qui compile donc de nombreuses ressources utiles, Megan Jovon Ruth Pete de son vrai nom, s’impose ainsi en faveur d’une meilleure prise en charge de la santé mentale aux États-Unis, bien au-delà du cercle (déjà grand) de ses fans.

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.