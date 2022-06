Mugler s’offre un clip au sexy absurde avec Megan Thee Stallion, Chloë Sevigny et Bella Hadid

Pour la nouvelle collection Mugler printemps-été 2022 signé par son actuel directeur artistique Casey Cadwallader, la maison présente un film où Dominique Jackson, Lourdes Leon, ou encore Adut Akech font leur cinéma.

C’est la troisième vidéo d’une trilogie en passe de devenir culte parmi les films de mode. La nouvelle collection Mugler printemps-été 2022 imaginée par son directeur artistique Casey Cadwallader s’offre un court-métrage. L’énigmatique collectif de vidéastes Torso Solutions en signe la réalisation. Au casting, la rappeuse Megan Thee Stallion, les actrices Chloë Sevigny et Dominique Jackson, la mannequin Bella Hadid, Lourdes Leon la fille de Madonna, ou encore la supermodèle contemporaine Adut Akech se succèdent. Elles enchaînent les saynètes qui n’ont pas vraiment de sens, sur un fond musical qui mixe Shygirl, funk brésilienne, et rythmes électro entêtants.

Le sexy absurde de Mugler printemps-été 2022 fait son cinéma

Mais les plus cinéphiles comprendront peut-être certaines références. Quand Megan Thee Stallion s’affiche en position suggestive sur un panneau publicitaire géant, c’est un clin d’oeil à Angelyne devenue une star de cinéma suite à un billboard en 1984. Quand les mannequins stars des années 1990 Amber Valletta et Shalom Harlow s’embrassent sur le capot d’une voiture pour le clip de Mugler, cela peut rappeler le film Crash de David Cronenberg de 1996.

Manfred Thierry Mugler est mort, vive Mugler ?

Dans ce film où l’absurde sert le sexy, les vêtements cumulent les jeux de découpes et de transparences grâce à des morceaux de tulle faisant illusion, une signature de la maison. Et pour mieux souligner combien cela fait partie de son ADN depuis le départ, un hommage à son récemment défunt fondateur, Manfred Thierry Mugler, clôture le film. La danseuse étoile Maria Kochetkova et l’icône de la ballroom scene Barbie Swaee jouent le rôle d’une même ballerine qui alterne ballet classique et voguing dans une scène hypnotisante. Le tout en portant une robe dos-nu tout en sequins qui tient par un col en plexiglas sculpté façon corde de verre, issue de la collection Thierry Mugler printemps-été 1998.

L’icône de la ballroom scene Barbie Swaee et la danseuse étoile Maria Kochetkova dans le nouveau clip Mugler SS22. © Capture d’écran YouTube.

Cette pièce d’archive iconique permet de mieux remarquer combien le travail contemporain de Casey Cadwallader s’inscrit dans l’histoire de la maison dont il souhaite valoriser le patrimoine. D’ores et déjà disponible à la vente (à des prix exorbitants, luxe oblige) sur l’eshop de la marque, cette nouvelle collection Mugler printemps-été 2022 compte en effet quelques pièces qui reprennent ce détail de cordes de verre par lequel tient tout un vêtement (mais il s’agit en réalité de résine).

Les réintérprétations Mugler SS22 de la robe Mugler SS98. © Capture d’écran YouTube / eshop de Mugler.

Une forme de continuité s’opère aussi entre le travail de Manfred Thierry Mugler et ce que propose aujourd’hui la maison par son attachement à la théâtralité et à la performance scénique (pour ne pas dire le camp). Que ce soit par le choix de casting (Megan Thee Stallion, Chloë Sevigny et Dominique Jackson) que par la dramatisation des moindres gestes tout au long du clip. Manfred est mort, vive Mugler ?

Crédit photo de Une : Mugler.