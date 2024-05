Tendance mode pantalon : peut-on porter le capri, quand on n’est pas mannequin comme Bella Hadid ?

Si beaucoup de gens avouent détester le pantacourt, voilà que l’industrie de la mode s’accordent à vouloir croire en la tendance du pantalon capri, qui s’arrête sous le genou, voire mi-mollet. Bella Hadid vient de l’adopter. Voici donc d’autres inspirations, si vous êtes tentées.

Vous voyez peut-être depuis des mois des médias parler de la tendance du pantalon capri ? Également appelé corsaire, il a tout d’un pantacourt, la mauvaise réputation en moins.

Seulement, il peut être tout aussi peu flatteur, à cause de sa longueur bâtarde, puisqu’il s’arrête juste sous le genou, voire à mi-mollet. De quoi donner l’impression qu’il coupe la jambe, donc tasse la silhouette au lieu de l’élancer.

Voilà que la mannequin Bella Hadid l’a porté publiquement, donnant peut-être un peu plus envie de croire en cette tendance mode pantalon du capri.

Bella Hadid plaide pour la tendance mode pantalon du capri

Alors qu’elle qu’elle compte sur son hyper-médiatisation pour mieux lancer sa nouvelle marque de parfum Orebella, Bella Hadid mise notamment sur des looks mémorables. Outre une robe Christian Dior vintage par John Galliano qui date de 2004 (merci à la nouvelle styliste de Bella Hadid, Molly Dickson), voilà qu’elle a été photographiée dans un total look Ferragamo printemps-été 2024 par Maximilian Davis, avec un pantalon capri particulièrement marquant. Car clivant. Et c’est précisément ce qu’adore la mode.

Alors qu’on peut trouver que la longueur du pantalon capri tasse la silhouette, Bella Hadid le porte donc avec des mules à talon pour mieux s’élancer. Et pour éviter qu’il ne donne l’impression d’un pantalon trop court, elle remonte les manches de son bomber afin de répéter sur le haut du corps cette longueur entre-deux. D’ailleurs, le haut de son look, un bomber bien gonflé, contraste en termes de volume avec le bas. Bref, ça fait beaucoup d’éléments qui en font une tenue à la fois inspirante, flatteuse, et aisément reproductible.

À lire aussi : Bella Hadid raconte combien elle a lutté contre la maladie de Lyme avec des photos choc

Comment porter le pantalon capri ? Inspirations

On notera au passage que la plupart des modeuses qui ont adopté cette tendance ont plutôt une silhouette semblable à celle de la mannequin Bella Hadid. Il s’agit surtout de femmes grandes et minces, même si rien n’empêche d’adopter cette tendance quand on a une autre morphologie. Voici donc d’autres inspirations mode si vous vous demandez comment porter le pantalon capri :

@eierkoepfchen ihr dürft capri pants hässlich finden #plussize ♬ What Is Love (7″ Mix) – Haddaway

