La top Gigi Hadid et sa famille reçoivent des menaces de mort pour leur soutien envers le peuple de Palestine

Après une story éphémère de Gigi Hadid, le compte Instagram de l’État d’Israël l’a épinglée pour lui reprocher de ne pas condamner fermement le Hamas. Depuis, malgré un autre message plus nuancé de la mannequin, sa famille et elle reçoivent des menaces de mort.

Face à la montée des violences en Palestine, la mannequin Gigi Hadid a exposé son point de vue nuancé sur son compte Instagram suivi par près de 80 millions de personnes, le 10 octobre 2023.

« Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie injustifiable, et chaque jour où des vies innocentes sont perdues à cause de ce conflit, dont un trop grand nombre d’enfants. J’ai une profonde empathie et un chagrin pour la lutte palestinienne et la vie sous occupation, c’est une responsabilité que j’assume quotidiennement. Je me sens également responsable envers mes amis juifs de dire clairement, comme je l’ai déjà fait :

Même si j’ai des espoirs et des rêves pour les Palestiniens, aucun d’entre eux n’inclut le préjudice causé à une personne juive.

Le recours au terrorisme à l’encontre de personnes innocentes n’est pas conforme au mouvement Free Palestine et ne lui apporte aucun bien. L’idée selon laquelle c’est le cas, a alimenté un cycle douloureux de représailles qui a duré des décennies (dont aucun civil innocent, palestinien ou israélien, ne mérite d’être la victime), et contribue à perpétuer l’idée fausse qui voudrait qu’être pro-palestinien = antisémite.

Si vous souffrez, alors que je partage aujourd’hui mes condoléances avec mes proches, palestiniens et juifs, je vous envoie mon amour et ma force, qui que vous soyez et où que vous soyez. Il existe de nombreux sentiments complexes, personnels et valables, mais chaque être humain mérite des droits, un traitement et une sécurité fondamentaux ; peu importe leur nationalité, leur religion, leur origine ethnique ou leur lieu de naissance.

Je sais que mes paroles ne suffiront jamais et ne guériront jamais les blessures profondes de tant de personnes, mais je prie toujours pour la sécurité des vies innocentes. »