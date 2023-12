Zara menacé de boycott pour une campagne semblant évoquer Gaza

Pour sa nouvelle campagne autour de sa collection Atelier, Zara a mis en scène une mannequin avec des statues de plâtre emballées. Des internautes y voient une façon de surfer sur le conflit à Gaza et appellent au boycott.

La top-modèle Kristen McMenamy photographiée par le grand Tim Walker pour la collection Atelier de Zara, à première vue, devrait donner des images fortes. Mais pas au point de susciter un appel au boycott. En effet, la nouvelle campagne du fleuron du groupe espagnol Inditex, « The Jacket » présente la mannequin dans un décor délabré, déplaçant des statues parfois démembrées, souvent emballées de tissu blanc.

À lire aussi : En Palestine, ces femmes font la révolution chacune à leur façon

Zara suscite un boycott au nom de la Palestine

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Comme le rapporte le média Instagram @diet_prada, certains internautes comparent ces images à celles du conflit à Gaza, où des personnes pleurent les cadavres en linceul de leurs proches. D’autres voient carrément dans un élément de décor une carte de la Palestine à l’envers. Si bien que beaucoup appellent au boycott de Zara.

À lire aussi : La top Gigi Hadid et sa famille reçoivent des menaces de mort pour leur soutien envers le peuple de Palestine

Entre-temps, les images révélées le 7 décembre 2023 ont été retirées du site de l’enseigne le 11 décembre. Auprès de l’agence de presse Reuters, Zara a expliqué qu’il s’agit simplement du calendrier habituel de son rafraîchissement de contenu, sans commenter l’indignation et l’appel au boycott. D’après la marque du groupe Inditex, les images ont été pensées depuis juillet et prises en septembre, alors que la guerre entre Israël et le Hamas a explosé le 7 octobre. Et on pourrait tout aussi bien y lire une statue sortie de son cadre, du moule, pour prendre vie et agentivité, refusant son habituel statut de muse muette, au milieu d’un atelier d’artiste où règnent généralement des hommes actifs.

À noter qu’en novembre, une autre image Zara avait polarisé dans l’autre sens. On y voyait une mannequin habillée en noir avec une écharpe verte sur un fond rouge. Il n’en fallait pas plus pour que des internautes y voient un clin d’œil au drapeau de la Palestine, et donc un positionnement en faveur de son peuple. Ce n’est pas tant que les images valent mille mots qu’on peut leur faire dire ce que l’on veut y lire…

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.