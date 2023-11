Israël-Hamas : À Gaza, deux tiers des hôpitaux sont hors service, mais 180 enfants naissent chaque jour

Dans un reportage paru mercredi 29 novembre, FranceInfo alerte sur les conditions dans lesquelles se déroulent les accouchements à Gaza, alors que deux tiers des hôpitaux sont hors d’usage.

Interrogé par FranceInfo, le directeur de communication de l’Unicef, Jonathan Crixks dresse un portrait effrayant de la situation sur place :

« On estime que la moitié des femmes enceintes dans la bande de Gaza rencontrent des complications lors de l’accouchement. Elles ont besoin d’une aide médicale et cette aide médicale est souvent absente. Certaines femmes doivent accoucher dans des abris, sous des tentes et dans des conditions sanitaires vraiment déplorables. Ce qu’on craint, c’est que le nombre de décès pendant les accouchements augmente. Il y a un manque d’eau potable, il y a un manque de nourriture et évidemment, ça a aussi un impact sur la croissance des enfants mais au-delà, ça a un impact sur leur survie »

Jonathan Crixks pour FranceInfo