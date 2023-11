Israël-Hamas : dans le cadre de la trêve, trois otages français ont été libérés

Alors que la trêve de quatre jours entre le Hamas et Israël va être prolongée, trois otages français ont été libérés par le Hamas ce lundi 27 novembre.

Près de deux mois après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, plusieurs otages ont été libérés depuis vendredi 24 novembre, dans le cadre de l’accord de trêve entre le Hamas et Israël. Si aucun Français n’avait encore été libéré, ce lundi 27 novembre, trois d’entre eux ont été relâchés.

Les trois jeunes Français concernés sont mineurs, ont entre 12 et 16 ans. Tous les trois avaient été enlevés dans le kibboutz de Nir Oz avec leurs pères respectifs, lors de l’attaque du 7 octobre.

Ces derniers sont toujours considérés comme otages du Hamas. En tant qu’hommes majeurs, ils ne sont pas considérés comme libérables par le Hamas selon les termes de l’accord signé. À l’heure actuelle, cinq Français sont toujours otages du Hamas.

Prolongation de la trève pendant 48 heures

Le Hamas et le Qatar ont annoncé lundi 27 novembre la prolongation de 48 heures de la trêve à Gaza, moyennant de nouvelles libérations d’otages aux mains du mouvement islamiste palestinien et de ceux détenus dans des prisons israéliennes. À ce jour, cette trêve, qui devait initialement s’achever mardi 28 novembre au matin, a permis depuis vendredi la libération de 39 otages israéliens et de 117 Palestiniens détenus par Israël.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !