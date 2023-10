Ce que l’on sait de l’attaque menée par le Hamas sur le festival Tribe of Nova, dans le sud d’Israël

Samedi 7 octobre, des participants à une rave party ont été attaqués par le Hamas dans le sud d’Israël. Au moins 260 victimes personnes sont décédées.

Samedi 7 octobre, un festival a viré au drame en Israël. Des combattants du Hamas ont pris pour cible une rave party, dans le cadre du festival de musique électronique Tribe of Nova, débuté la veille, à l’occasion de la fête juive Souccot.

3000 personnes étaient présentes

Ce festival, qui se situait dans le sud d’Israël, dans le désert du Neguev, à une trentaine de minutes de la frontière avec la bande de Gaza, en Palestine, accueillait près de 3000 festivaliers, venus d’Israël, mais aussi de pays d’Europe.

Les premières attaques ont eu lieu vers 6h30 du matin, a rapporté CNN. Trente minutes après les premiers tirs de roquettes, des coups de feu ont suivi. Dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des jeunes fêtards dansant alors que des combattants du Hamas font leur apparition en arrière-plan.

Sur d’autres images, on aperçoit des centaines de jeunes Israéliens fuir la zone du festival. D’autres se sont cachés pendant de longues heures, parfois dans des poubelles pour échapper aux tirs.

Au moins 260 morts

Aucun bilan officiel n’a pour l’heure été communiqué. À ce jour, au moins 260 corps ont été retrouvés sur le site du festival. De nombreux autres participants à la rave party sont, depuis, portés disparus. Plusieurs dizaines auraient été pris en otage, si l’on en croit les images de propagande du Hamas.

Aucun détail n’a été fourni pour le moment concernant les nationalités des victimes. Des jeunes venus de toute l’Europe, voire d’encore plus loin avaient fait le déplacement. En riposte, ce dimanche, Israël a annoncé des frappes sur Gaza. Les combats sont en cours, faisant état de déjà plus de 1000 victimes palestiniennes et Israéliennes à l’heure où l’on écrit ces lignes.