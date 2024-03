Dans un nouveau rapport, l’organisation estime avoir « des motifs raisonnables de croire » que des violences sexuelles ont été commises en Israël lors de l’attaque du 7 octobre, ainsi que sur des otages enlevés.

Selon un rapport de l’ONU publié ce lundi 4 mars, il existe « des motifs raisonnables de croire » que des victimes de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ont subi des violences sexuelles, tout comme certains otages détenus dans la bande de Gaza, a rapporté l’Agence France Presse.

À lire aussi : À Gaza, les fausses couches ont augmenté de 300 % depuis de la début de la guerre

La représentante spéciale sur les violences sexuelles lors des conflits, Pramila Patten, ainsi que des experts, se sont rendus Israël et en Cisjordanie début février, et ceci durant pendant deux semaines et demi afin de récolter des informations sur les violences sexuelles commises par le Hamas.

« Des informations claires et convaincantes »

Le rapport a été effectué sur la base d’informations recueillies « auprès de sources multiples et indépendantes », stipule qu’il existe « de bonnes raisons de croire que des violences sexuelles liées au conflit ont eu lieu lors de l’attaque du 7 octobre à plusieurs endroits à la périphérie de [la bande de] Gaza, y compris des viols et des viols en réunion, dans au moins trois lieux », dont le site du festival Nova où a eu lieu l’attaque le 7 octobre, détaille le rapport lu par l’AFP.

Malgré les appels lancés pour que les victimes de violences sexuelles viennent témoigner, aucune d’entre elles ne s’est présentée. Les membres de la mission de l’ONU ont néanmoins pu s’entretenir avec des survivants et des témoins des attaques du 7 octobre, ainsi qu’avec des membres des services de santé. Ils se sont également basés sur 5 000 photos et cinquante heures d’images des attaques.

À lire aussi : Guerre Israël-Hamas : à ce jour, plus de 30 000 personnes sont mortes à Gaza

L’équipe de l’ONU a pu parler avec certains des otages libérés, et récolter « des informations claires et convaincantes que certains ont subi diverses formes de violences sexuelles liées aux conflits, y compris des viols et des tortures sexualisées, ainsi que des traitements cruels, inhumains et dégradants sexualisés », a déclaré Pramila Patten lors d’une conférence de presse. « Nous avons de bonnes raisons de croire que de telles violences sont toujours en cours », a-t-elle ajouté. La mission, vu sa courte durée, n’a pas eu la possibilité d’établir la « prévalence » des violences sexuelles lors des attaques du 7 octobre.

« La véritable prévalence des violences sexuelles lors des attaques du 7 octobre (…) pourrait prendre des mois voire des années à apparaître, et pourrait n’être jamais réellement connue », conclut le rapport de l’ONU, rapporte toujours l’Agence France Presse.

Le rapport appelle par ailleurs les autorités israéliennes à « permettre l’accès » d’une mission du Haut-Commissariat de l’ONU pour les droits de l’homme et de la Commission d’enquête indépendante sur les territoires palestiniens, pour mener « des enquêtes à part entière sur toutes les accusations de violations, et compléter et approfondir » les résultats de la mission de Pramila Patten.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.