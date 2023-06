Ex-enfant star, Brooke Shields s’est battue pour empêcher que sa fille devienne mannequin

Les parents ont-ils toujours raison lorsqu’il s’agit de consentir à la place de leurs enfants ? C’est la question que soulève notamment le documentaire Hulu en deux parties Brooke Shields : Pretty Baby sur l’histoire de cette enfant star, hypersexualisée si jeune avec le consentement de sa mère. Cette dernière a accepté que sa fille pose nue dans les pages de Playboy dès l’âge de 10 ans, puis qu’elle joue une enfant prostituée dans le drame La Petite de Louis Malle. Soit le début d’une carrière hyperexposée, d’emblée enfermée dans la quasi-nécessité de se dénuder pour continuer d’exister.

C’est dans ce contexte qu’on peut comprendre pourquoi Brooke Shields a pu éprouver des réticences à l’idée que sa propre fille, Grier Hammond Henchy, 17 ans, devienne mannequin à son tour.

À lire aussi : L’hypersexualisation des pop-stars féminines est-elle un passage obligé ?

L’actrice s’est confiée dans l’émission Live with Kelly and Mark le 1er mai 2023 :

« C’est une industrie tellement différente maintenant par rapport à avant… J’ai finalement dû céder et dire : ‘Si tu vas faire ça [devenir mannequin], je ne serai pas ta manager. Tu seras dans une agence. Tu vas avoir une excellente éthique de travail. Ça ne va pas être confortable et tu vas m’écouter.’ »

Brooke Shields redoutait que sa fille, Grier Hammond Henchy, qui veut être mannequin pour des défilés, ne subisse de plein fouet la brutalité de ce milieu. Et si elle refuse d’être sa manager, c’est justement pour éviter le genre de dérives qu’elle a elle-même pu subir avec sa mère, Teri. Cette dernière est décédée en 2012, à l’âge de 72 ans, sans avoir eu le temps de s’expliquer avec Brooke Shields qui se souvient d’elle comme ayant été à la fois très protectrice, et très naïve. Seulement, elles étaient tellement fusionnelles que Brooke Shields a tu beaucoup de choses pour la protéger, expliquait-elle, sans colère, au Times, en mars 2023 :

« C’est tellement inné quand on est enfant unique d’une mère célibataire. Tout ce que vous voulez, c’est aimer vos parents et les garder en vie pour toujours, alors je voulais la protéger. Et en la protégeant, je justifiais tout et cela a solidifié ce lien entre nous. »