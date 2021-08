Cette tiktokeuse a trouvé le meilleur mannequin pour ses fringues en crochet : son daron !

Si Emily Beaver vend son crochet depuis 2015, ses ventes ont explosé depuis qu’elle met en scène sur TikTok son père, mais aussi sa mère, en train de danser et s’amuser dans ses créations. Tremblez, écoles de commerce hors de prix!

« Quand j’ai demandé à mon père de me servir de mannequin pour mes créations en crochet en guise de plaisanterie, je n’aurais jamais imaginé que ça lui plairait autant », raconte cette TikTokeuse dans une vidéo devenue virale depuis.

Montrer son père vivre sa meilleure vie en crochet font exploser ses ventes

Emily Beaver, 27 ans, vit dans l’Arizona aux États-Unis. Elle pratique le crochet depuis 2015 et vend ses œuvres en ligne. Mais c’est depuis qu’elle met en scène son père, Jeff, 52 ans, en train de porter ses créations sur TikTok que ses ventes explosent !

Pas étonnant puisqu’il les porte à merveille pour enchaîner des pas de danse exaltés et prouver qu’il vit sa meilleure vie en crochet, à l’aise dans sa masculinité.

Elle qui utilisait discrètement la plateforme depuis février 2021, et avait galéré à atteindre les 10.000 abonnés, vient de voir son compteur exploser. Elle dépasse aujourd’hui les 150.000 fans et frôle les 7 millions de likes : une viralité soudaine dont TikTok a le secret.

Bien consciente de l’impact viral des vidéos avec son père, mais aussi sa mère, la créatrice se montre de plus en plus créative pour les mettre en scène et s’en amuse même en bio :

« Vous êtes venu [sur mon compte TikTok] pour mes parents, vous allez rester pour le crochet. »

Et c’est effectivement beaucoup trop adorable et addictif de voir des parents soutenir ainsi leur fille dans sa passion et son entreprise, mais aussi une famille aussi soudée par la bonne humeur, l’humour, et l’autodérision. Le crochet, ça crée, littéralement et figurativement, des liens.

À lire aussi : Crochet, broderie… quand les fringues artisanales reviennent à la mode grâce à la pandémie

Crédit photo : capture d’écran tiktok.com/@lovebeav