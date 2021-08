Crochet, broderie… quand les fringues artisanales reviennent à la mode grâce à la pandémie

Alors que la haute couture permet d’avoir des vêtements uniques faits sur mesure, le crochet, la broderie, ou la peinture rendent la personnalisation autrement plus accessible. En pleine pandémie, la chaleur humaine de ces artisanats textile redevient à la mode.

Depuis quelques années déjà, plusieurs loisirs créatifs textile reviennent sur le devant de la scène mode. Et ce n’est pas un hasard si la pandémie n’a fait qu’ajouter à l’intérêt que le grand public peut porter aux artisanats que sont la broderie, le tricot, le crochet, ou encore le macramé.

Les pulls en maille faits maison sur le devant de la scène mode

On peut penser par exemple au pull colour block patchwork signé du créateur nord-irlandais JW Anderson que Harry Styles a porté en février 2020, et qui est devenu viral sur TikTok où plein de personnes profitaient du confinement pour tenter de le reproduire.

Bien conscient que cela pouvait occuper de façon constructive et créative les fans du chanteur et/ou du pull à une période particulièrement anxiogène, le directeur artistique a fini par diffuser publiquement le patron de cette pièce, la rendant encore plus marquante.

Le succès de ce pull de créateur et de son DIY symbolise bien comment la pandémie a pu contribuer à remettre sous les feux des projecteurs ce qui pouvait être encore perçu comme des loisirs désuets. Constat confirmé par l’engouement suscité autour du plongeur britannique et champion olympique Tom Daley qui tricote et crochette à tout va.

Pour les personnes qui s’y adonnent, ces loisirs permettent d’avoir une activité manuelle gratifiante, qui confine à la méditation. Et pour celles qui portent le fruit de ce travail artisanal, c’est la garantie d’avoir une pièce mode vraiment personnalisée, fabriquée à la main, à une époque où l’on a de plus en plus conscience des ravages de l’industrie de la mode pour les droits humains, la faune et la flore.

La personnalisation et l’artisanat apporte de la chaleur humaine à un secteur mode déshumanisé

Upcycler des vêtements en les customisant ou en créer de toutes pièces permet d’insuffler de la chaleur humaine à ce secteur trop décharné et numérisé.

Alors que l’attrait pour l’(hyper)consommation de masse a vite fait de nous transformer en clones vestimentaires tous habillés de baskets blanches de gros équipementiers sportifs, de jeans et de t-shirts souvent signés de marques de fast-fashion avec pignon sur rue, se créer ou s’offrir une pièce artisanale devient un luxe beaucoup plus accessible que la haute couture grâce aux réseaux sociaux.

Il n’a jamais été aussi facile de dénicher les bons tutos, mais aussi de trouver des comptes TikTok ou Instagram qui proposent leurs services de personnalisation !

Ainsi, aux États-Unis, des créatifs comme Juliet Johnstone ou Nicholas Williams de Small Talk Studio rhabillent des modeuses telles que Dua Lipa, Bella Hadid ou encore Kendall Jenner de vêtements personnalisés de motifs peints à la main, brodés ou patchés.

En France, Manon Vénéra et son compte insta By M.V. permet depuis 2014 de personnaliser des baskets de broderies, tandis que Keur Paris excelle côté vêtements. Rachelle Cunning repeint des vêtements et accessoires pour leur donner un nouveau lustre. Plutôt qu’une marque qui produit massivement, Lena Situations a récemment opté pour les vêtements en crochet faits main en petite quantité par Rose Carmine, par exemple.

Ce n’est peut-être pas de la haute couture, mais c’est peut-être le début d’un nouvel âge d’or pour l’artisanat textile.

