Après sa médaille d’or, Tom Daley tricote en gradin des JO et enfonce une aiguille dans la masculinité toxique

Fraîchement médaillé d’or en plongeon synchronisé aux Jeux olympiques de Tokyo, Tom Daley profite de chaque seconde hors de l’eau pour avancer ses tricots depuis les gradins, faisant fondre une audience internationale.

Une médaille d’or et puis s’en va… tricoter ! Si Tom Daley partage sa passion pour le tricot via un compte dédié sur Instagram depuis septembre 2020, c’est une audience beaucoup plus large qui vient de s’attendrir devant son jeu d’aiguille qu’il a poursuivi même pendant qu’il regardait d’autres athlètes tout donner.

C’est ainsi qu’une photo de lui publiée le 1er août 2021 par le compte Twitter officiel des Jeux olympiques est rapidement devenue virale.

Le champion olympique Tom Daley, jamais sans ses aiguilles à tricoter et son crochet

Urgent update: Knitting action is back underway at the Aquatics Centre. This time it is a @TeamGB jumper! 🇬🇧 pic.twitter.com/tJlueScIp1 — Olympics (@Olympics) August 2, 2021

Mais même avant cette publication, beaucoup d’internautes se réjouissaient d’entrapercevoir Tom Daley tricoter entre deux plongeons, dès qu’une caméra des JO s’attardait dans les gradins. Cette compétition sportive internationale a servi de coup de projecteur à ce hobby que l’athlète a débuté face à la pandémie, comme il l’explique dans le post inaugural de son compte Insta dédié à la maille, @MadeWithLoveByTomDaley, débuté le 30 septembre 2020.

Le 27 juillet 2021, il a rappelé combien tricot et crochet l’ont aidé, y compris à remporter une médaille d’or aux JO de Tokyo :

« Normalement, je ne poste pas de choses qui ne sont pas directement liées au crochet et au tricot sur cette page @MadeWithLoveByTomDaley, mais hier, Matty Lee et moi avons gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques, et je dois dire que c’est le tricot et le crochet qui m’ont aidé à rester sain d’esprit pendant tout ce cheminement. Donc je voudrais vous remercier ici de me soutenir. Et je dois aussi vous dire que ce matin, j’ai fait une petite poche pour y glisser ma médaille. J’ai mis le drapeau du Royaume-Uni d’un côté, et celui du Japon de l’autre. » Tom Daley, sur son compte Instagram dédié au tricot, le 27 juillet 2021

Un coup d’aiguille de plus contre la masculinité toxique ?

En plus de créations pour son mari, le scénariste, réalisateur, et producteur Dustin Lance Black, et leur enfant Robert Ray Black-Daley (né via GPA en 2018), Tom Daley donne de l’aiguille à tricoter et du crochet pour rhabiller sa famille, ses amis, mais aussi pour lever des fonds pour la bonne cause.

Par exemple, en juillet, il a vendu un pull arc-en-ciel pour 5.787 livres sterling (environ 6.780€) au profit de la Brain Tumor Charity. Cette association lutte contre les tumeurs au cerveau, une pathologie dont le père du plongeur britannique est décédé à l’âge de 40 ans en 2011.

Aussi adorable et attendrissant soit Tom Daley, c’est également parce que c’est un homme que savoir qu’il tricote et crochette suscite autant d’émoi international. Car cela irait à l’encontre de stéréotypes autour de ce que devrait être un homme : ces activités sont codées comme féminines.

Qu’un homme médaillé d’or olympique, ouvertement gay, tricote dans les gradins d’une compétition sportive aussi genrée, devient donc une image forte qui vient enrichir les réprésentations de masculinités plus positives.

Alors clairement, si cela peut servir d’hobby anti-stress pour un sportif olympique, le tricot et le crochet valent clairement le coup d’être essayés si vous cherchiez aussi une solution pour mieux gérer votre anxiété !

Ah, et si vous vous posiez la question : ce qu’il tricotait dans les gradins, c’était de petits pulls pour chiens !

