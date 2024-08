Préparez votre eau détox pour bien vous hydrater en ces temps de fortes chaleurs

On n’y pense pas souvent, mais une eau détox possède de multiples vertus pour bien s’hydrater et nettoyer son organisme. Voici quelques recettes pour en fabriquer maison.

L’eau détox est en fait une eau aromatisée naturellement à l’aide de fruits ou de légumes et d’herbes fraîches. Le phénomène vient des États-Unis. Bonne nouvelle, cette boisson healthy possède de nombreuses vertus.

Quels ingrédients privilégier ?

On peut la parfumer à peu près avec tout : pensez aux citrons ou aux agrumes pour donner du goût, sans oublier les épices. Des fraises et du basilic donnent un délice fruité herbacé, tandis que le citron et le gingembre font un cocktail tonic. Les associations sont infinies !

Comment préparer son eau détox ?

Après avoir découpé les fruits et légumes, on les glisse dans un pichet d’eau filtrée, sans oublier d’y ajouter des herbes à l’envi. Ensuite, il faut laisser infuser 30 minutes minimum. Et un ingrédient coupé finement laissera plus vite diffuser ses saveurs.

Durée de conservation

L’eau détox se conserve deux jours au frais sans souci. Il faut bien la filtrer avant de la réserver.

Les herbes et épices resteront intactes, mais ce sera moins le cas des fraises. Il est raisonnable donc de boire son eau sur deux jours maximum.

L’eau détox fait-elle maigrir ?

Malheureusement, on ne maigrira pas grâce à l’eau détox. Elle va cependant favoriser l’élimination des toxines du corps et bien hydrater l’organisme. Et c’est déjà pas mal.

Elle reste l’une des meilleures options pour accompagner affronter les fortes chaleurs.