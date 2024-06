Vous pensez que vous nettoyez bien votre gourde ? Pas sûr…

Voici à quelle fréquence vous devez nettoyer votre gourde et comment le faire correctement.

C’est l’été demain, cela ne vous aura pas échappé, même si le beau temps n’est pas forcément de la partie. Et qui dit période estivale, dit chaleur, dit hydratation. Vous utilisez peut-être une gourde pour vous hydrater au quotidien. Economique, nomade et écologique, c’est l’accessoire indispensable. Mais pensez-vous à bien la nettoyer ?

Beaucoup de personnes pensent que si elles mettent uniquement de l’eau du robinet dans leur gourde, il n’est pas nécessaire de la nettoyer davantage. Après tout, ce qui entre est propre, alors quel est le problème ? Or ce n’est pas suffisant. Si vous ne mettez que de l’eau dans votre bouteille, rincez-la chaque soir et laissez-la sécher à l’air toute la nuit, ou bien utiliser deux gourdes et alternez. Car, c’est lorsque l’intérieur reste humide que les bactéries et les moisissures sont les plus susceptibles de se multiplier. L’intérieur a donc vraiment besoin de sécher.

Les bonnes pratiques pour nettoyer sa gourde

Voici quelques conseils repérés sur le Washington Post :

Lavez régulièrement le couvercle avec de l’eau et du savon – idéalement chaque jour, car c’est là que vos lèvres transfèrent les germes.

Dans certains cas, cependant, vous devez nettoyer avec de l’eau et du savon (ou liquide vaisselle) après chaque utilisation. C’est le cas si vous avez laisser de l’eau dans la bouteille ou bien si vous l’avez remplie avec autre chose que de l’eau ordinaire comme des boissons sucrés. Celles-ci laissent des résidus qui favorisent le développement de bactéries et de moisissures. Même les résidus de café créent un environnement susceptible d’augmenter la croissance microbienne. En cas d’odeur, utilisez un désinfectant et faites-la tremper. La meilleure astuce, c’est d’utiliser un goupillon, comme celui pour les biberons. Et surtout rincez bien pour ne pas laisser de savon.



