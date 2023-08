En été, que faut-il manger au petit-déjeuner pour continuer à faire le plein d’énergie ?

En été, la chaleur peut parfois nous donner envie de zapper l’étape du petit-déjeuner. En réalité, il existe un moyen de le rendre plus adapté à la température extérieure et aux besoins spécifiques du corps en cette période…

Nos besoins changent constamment en fonction de chaque période de l’année. En été, quand la chaleur se fait sentir, il n’est pas rare que l’appétit soit beaucoup moins important, voire inexistant le matin. Si certains essaient quand même de grignoter un petit quelque chose histoire de ne pas sortir le ventre vide, d’autres préfèrent jeûner et attendre le repas du midi.

Alexandra Retion, diététicienne nutritionniste à Paris, explique ces changements à Marie Claire : « Contrairement à l’hiver ou le corps a plus besoin de vitamine C pour booster le système immunitaire, en été le mot d’ordre est l’hydratation ».

Comme vous le savez sûrement, il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d’eau par jour en cette période. Mais qu’est-il conseillé de manger pour faire le plein d’énergie en période estivale ?

Le petit-déjeuner idéal quand il fait chaud

L’experte assure que le secret serait de composer son petit-déjeuner avec des protéines, des céréales complètes, des bons acides gras et des fruits, afin d’ingérer des fibres et des vitamines. Vous l’avez remarqué, aucun jus de fruits, même fraîchement pressé, ne fait partie de cette liste. C’est normal. Les fruits perdent instantanément la plupart de leurs vitamines et surtout de leurs fibres lorsqu’ils sont pressés.

Côté protéine, vous pouvez les choisir animales (en optant pour des oeufs par exemple) ou végétales. Les noix, noisettes et amandes incarnent une belle source de protéine et permettent de réguler le taux de glycémie. Vous pouvez donc les consommer à la place de l’oeuf. Les acides gras peuvent provenir de l’avocat.

Les céréales complètes, de leur côté, peuvent être ingérées sous forme de pain complet ou de pains spéciaux. Quant aux fruits, ils doivent, tant que faire se peut, être de saison.

Vous voilà avec une assiette complète, qui vous apportera le bon apport en énergie pour tenir toute la matinée.

