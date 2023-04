Oui, boire des jus c’est bien, mais manger des fruits c’est mieux, et voici pourquoi

On croirait que c’est healthy et pourtant ! Boire un jus de fruit est en réalité un faux-ami santé qui pourrait faire grimper votre taux de sucre et vous apporter peu de vitamines… On vous explique.

Lorsqu’on cherche à rééquilibrer son alimentation, on va avoir tendance à consommer des jus frais que l’on se fait soi-même à base de pommes, de fraises, de bananes et d’autres fruits et/ou légumes de saison. Le problème, c’est que ce geste, d’apparence bon pour la santé, trompe votre organisme. Comment ? On vous explique !

Les fruits : une belle source de fibre et de vitamines

Les fruits sont riches en vitamines, en minéraux, mais aussi en fibres. Malheureusement, quand ils sont pressés, ils perdent très vite de leurs bienfaits pendant le phénomène d’oxydation. Ne laissant finalement derrière eux que… du sucre. Un constat bien dommage sachant que cette problématique n’est pas rencontrée lorsque les fruits sont consommés sans être transformés.

Mais au-delà des vitamines, ce sont les fibres, contenus naturellement dans tous les fruits, qui vont être éliminées pendant l’extraction du jus. Ces dernières sont essentielles puisqu’elles sont chargées de polyphénols et de caroténoïdes, deux antioxydants qui réduisent le risque de maladies cardiovasculaires.

Mais les bienfaits des fibres vont bien au-delà puisqu’elles permettent également de favoriser le transit intestinal, comme l’explique le docteur Philippe Pouillart, enseignant chercheur en pratique culinaire et santé à l’Institut polytechnique, dans les colonnes de Madame Figaro :

« La plus grande perte concerne les fibres, qui contribuent au bon fonctionnement du transit intestinal, stimulent son immunité, et éliminent une partie du cholestérol. Les fibres contiennent également des polyphénols (des antioxydants) nécessaires au système cardio-vasculaire, ainsi que des caroténoïdes (des antioxydants également). »

@Element5 Digital

Les jus ne rassasient pas

Parce qu’ils ne disposent plus de fibres, les jus maisons et industriels n’aident pas l’organisme à développer une sensation de satiété. Résultat ? On peut boire un, deux, trois verres et même plus tout en consommant des aliments solides pour pouvoir remplir notre estomac. Un problème qui n’est pas rencontré lorsqu’on mange le fruit directement ! Chargé en fibre, il va nous permettre de nous sentir plus rapidement « pleins » sans nécessairement avoir à manger autre chose (dans le cas d’un goûter par exemple).

Évidemment, chacun est libre de déguster un verre de jus de fruits quand il en a envie, mais c’est une erreur, en partie issue du marketing mis en place par les industriels, de croire que ce dernier est bon pour la santé. Ce réflexe ne doit absolument pas s’apparenter à un geste « healthy » puisque finalement, il vient plus apporter du sucre à l’organisme que des vitamines… À bon entendeur !