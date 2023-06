Quels fruits et légumes de saison consommer en juin ?

Le mois de juin marque le retour des couleurs dans nos assiettes et de nombreux et délicieux fruits, comme les cerises, les myrtilles, les abricots ou encore les pastèques. Vous voulez manger de saison ce mois-ci ? On vous dit tout sur les fruits et les légumes à consommer en juin.

Au mois de juin, la diversité se fait règle dans les marchés. Côté légumes, on retrouve de délicieuses saveurs telles que l’asperge, la betterave ou encore l’aubergine. De quoi composer de succulentes salades salées, mais aussi sucrées avec, parmi les fruits, le retour des abricots ou encore des myrtilles.

Les légumes de juin

L’aubergine

L’asperge

La betterave

L’artichaut

Le brocoli

La blette

La courgette

Le concombre

Le fenouil

Les fèves

Les haricots verts

Le poivron

Les petits pois

Le radis

Au mois de juin, la promesse de succulentes salades, tartes salées à tomber (aux asperges ou aux courgettes par exemple) ou d’excellents jus est proche, grâce à une diversité parmi les légumes qui permettent d’imaginer un tas de recettes !

Les fruits de juin

L’abricot

La pastèque

Les myrtilles

La cerise

La fraise

La framboise

Le melon

La rhubarbe

Le pomelo

La tomate

Au mois de juin, il est enfin temps de consommer des tomates, le plat le plus rapide, léger et frais au monde (rien que ça) et qui vient généralement agrémenter de nombreux repas durant tout l’été. Comment ? En carpaccio, avec une bonne mozzarella pour ceux et celles qui aiment, ou encore avec un savoureux jambon de pays pour les non-végés.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.