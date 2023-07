Puisque notre santé se définit en partie par ce qu’il y a dans notre assiette, découvrez quels sont les fruits et légumes les moins contaminés par les pesticides.

On ne cesse de nous répéter qu’il faut manger des fruits et légumes de saison. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut en plus qu’on veille à ce que ces aliments ne soient pas trop chargés en pesticides. Malheureusement, plus de 70% des fruits et 40% des légumes vendus sur le marché Français contiennent des résidus de pesticides d’après une étude publiée en 2019 de l’ONG Générations Futures. D’après les chiffres relevés par l’Agence européenne de l’environnement et partagés dans une note d’information, la France fait partie des pays européens dont les ventes de pesticides ont le plus augmenté entre 2011 et 2020 avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Résultat ? On ne sait plus quoi manger ! Mais alors, quels fruits et légumes consommer dans ce climat de méfiance ?

Ces fruits et légumes peu contaminés

D’après une large étude menée par l’Environmental Working Group (EWG) (une organisation à but non lucratif), réalisée grâce à l’United States Department of Agriculture (USDA) et à la FDA, la Food and Drug Administration, les fruits et légumes les moins contaminés (qu’on appelle également les clean fifteen) seraient les suivants :

Les avocats

Le maïs

Les ananas

Les oignons

Les papayes

Les petits pois

Les carottes

Les asperges

Le choux blanc

Les mangues

Les kiwis

Les melons

Les pastèques

Les champignons

Les patates douces

Les fruits et légumes qu’il vaut mieux éviter

Afin de vous permettre d’y voir plus clair, nous avons aussi fait un état des lieux des fruits et légumes les plus contaminés en 2023, grâce à une autre étude de l’Environmental Working Group (EWG). Ces derniers étant qualifiés de « Dirty dozen ». En voici quelques-uns.

Fraises

Épinards

Choux Kale

Pêches

Poires

Nectarines

Pommes

Raisins

Piment fort

Poivrons

Cerises

Myrtilles

Haricots verts

Vous savez tout !

