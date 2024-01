Pourquoi se lever le matin est un véritable calvaire en hiver ? 

Vous n’avez pas remarqué que plus nous traversons l’hiver, plus il devient difficile de se réveiller le matin ? Mais pourquoi ? On vous explique !

Il est 7h30, le réveil sonne encore et encore, pourtant, impossible de nous résoudre à mettre un pied hors du lit. Est-ce le froid ? La fatigue ? Ou simplement la flemme qui nous cloue à nos draps et qui nous donne l’impression que se lever demande une force mentale bien trop importante pour nous permettre de nous exécuter ? Explorons ensemble les raisons pour lesquelles le réveil pique tant à cette période de l’année.

La baisse de luminosité

Nous sommes plus reliés aux éléments que ce que nous le pensons. Dans certaines régions, le manque de luminosité, en hiver notamment, peut avoir de réelles répercutions sur l’humeur et (surtout) le niveau de fatigue. Pourquoi ? Parce que nous manquons tout simplement de vitamine D. Cette dernière peut être absorbée via la nourriture, mais le corps la synthétise plus facilement via les rayons du soleil tapant sur les mains et les avant-bras (des zones plus susceptibles de les absorber que les autres). Une carence en vitamine D peut engendrer des baisses de moral, un manque de motivation et surtout une fatigue chronique.

La solution ?

Parce que le soleil a tendance à être aux abonnés absents ces temps-ci, une petite visite chez votre médecin traitant peut s’avérer être une bonne idée. Si celui-ci estime que vous manquez de vitamine D, il vous prescrira alors un traitement dédié à vos besoins. Celui-ci peut aller d’une prise unique à un renouvellement de prise une fois par mois. Enfin, il existe des lampes de luminothérapie qui permettent de simuler les effets des rayons du soleil sur le corps. Si ces dernières ne sont pas données, leurs effets sur le moral ont largement été prouvés. Alors pourquoi s’en priver ?

Les températures

À l’heure où on vous parle, une vague de froid est en train de s’abattre sur toute la France. Par conséquent, il gèle. Alors quand le réveil sonne, la simple idée de devoir affronter le froid de notre chambre, celui du sortir de la douche ou pire, de l’extérieur ne nous donne absolument pas envie de mettre un pied hors du lit. Résultat ? On continue de somnoler un peu plus, ce qui n’aide pas à nous donner la pêche pour entamer correctement la journée.

La solution ?

Gardez un plaid et des chaussons moelleux à côté de votre lit afin de pouvoir les enfiler dès votre réveil. De cette manière, pas de gros coup de froid ! Une douche matinale (pas brûlante) est également conseillée pour réchauffer votre corps et vous permettre de commencer la journée fraîche et (surtout) bien réveillée.

L’hivernation

Comme l’explique très bien Claude Gronfier, chercheur de l’INSERM au magazine Psychologies : « Nous sommes parmi les mammifères, plus proches de l’ours que de la marmotte. Celui-ci n’hiberne pas, il hiverne. La nuance est fine : l’ours ralentit son fonctionnement, en hiver, mais ne plonge pas totalement dans la léthargie ». Si vous voyez une claire ressemblance avec votre attitude pendant l’hiver, ne vous blâmez pas ! C’est totalement normal…

La solution

Ne soyez pas trop dure avec vous-même ! S’il est vrai que nous avons tendance a être moins actifs en hiver qu’au printemps ou en été par exemple, cette période incarne le moment parfait pour profiter des plaisirs simples de la vie. Une bonne lecture, un film à (re)découvrir seul ou en famille, un moment de self-care, un petit peu de pâtisserie… Il existe des tas de façon de profiter de cette période ou le temps semble ralentir. Quel sera votre passe-temps ?

