Vous vous couchez souvent après 1 heure du matin ? Cette info est pour vous

Une nouvelle étude suggère que les personnes qui se couchent tard sont plus susceptibles de souffrir de troubles de santé mentale. Explications.

Devons-nous nous coucher tôt pour préserver notre santé physique et mentale ? C’est en tout cas ce que laisse penser cette récente étude publiée dans la revue Psychiatry Research. Les personnes qui se couchent régulièrement tard, c’est-à-dire après 1h du matin, seraient plus susceptibles de souffrir de troubles de la santé mentale comme la dépression et l’anxiété.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les données sur le sommeil et la santé de 73 888 britanniques. Ils ont comparé leur chronotype ou manifestation du rythme circadien qui définit la préférence d’une personne pour des activités plutôt matinales ou plutôt tardives, en bref les couche-tôt les couche-tard. Parmi les participants, 19 065 étaient du matin, 6 844 du soir et 47 979 se situaient au milieu.

Certaines fonctions cérébrales sont plus vulnérables que d’autres à la perte de sommeil.

Les couche-tard étaient 20 à 40 % plus susceptibles d’avoir un diagnostic de trouble de santé mentale par rapport à ceux qui se couchaient tôt ou de façon intermédiaire, ont découvert les chercheurs. L’hypothèse pour expliquer ces résultats serait qu’un couchage tardif entraînerait une inadéquation entre l’horloge interne de notre corps et le monde extérieur. Cette inadéquation complique l’endormissement, le maintien du sommeil et altère sa qualité, mais entraîne également un manque chronique de sommeil. Cela peut déclencher des troubles mentaux comme l’anxiété et la dépression.

Mais cette étude comporte certaines limites. « Les sujets sont pour la plupart blancs et d’âge moyen ou plus âgés », a déclaré le Dr Indira Gurubhagavatula au Huff Post. De plus, le chronotype a été déterminé uniquement à partir d’un questionnaire adressé aux participants.

