Changement d’heure : ces effets sur notre organisme dont on se passerait bien

Et voilà nous y sommes : c’est bientôt l’heure d’été. Ce n’était pas trop tôt, car nous commencions à nous impatienter de voir les jours se rallonger afin de pouvoir profiter d’un peu plus de temps d’ensoleillement. Et si ce petit changement va assurément faire du bien à notre moral, quel effet aura-t-il sur notre corps et notre organisme ?

Un rythme de sommeil légèrement perturbé

Une heure, ça semble peu. Mais pour l’organisme, ce changement, si infime soit-il, peut s’avérer perturbant. La chose la plus difficile à réguler ? Le sommeil ! Lorsque les nuit se raccourcissant légèrement, notre horloge interne s’avère être perturbée. Résultat ? Nos sécrétions hormonales, comme celles de la mélatonine, qui participe à l’endormissement se retrouvent déséquilibrées. En moyenne, 2 heures de lumière atténuée sont nécessaires pour que la mélatonine atteigne un niveau approprié au déclenchement du sommeil. Voilà pourquoi plus les journées sont longues plus nous nous couchons tard. En début d’heure d’été, ce déséquilibre se traduit par un niveau de fatigue plus élevé et des somnolences pendant la journée.

Des troubles de l’appétit

Lorsque notre horloge interne est perturbée, notre appétit finit par être impacté. Ainsi, certaines personnes vont avoir tendance à veiller plus tard le soir, ce qui mènera inévitablement à davantage de grignotage. Un manque d’appétit, au petit-déjeuner notamment qui est décalé d’une heure, peut apparaître pour les personnes qui aiment prendre leur petit-déjeuner le matin. Mais rassurez-vous, tout comme les autres symptômes, ça ne durera pas très longtemps…

Mais un moral au beau fixe !

Le niveau d’ensoleillement a des effets incroyables sur notre moral ! Plus les jours se rallongent, plus nous avons l’occasion d’interagir plus longuement avec la lumière. Par conséquent, notre moral est davantage au beau fixe. En cause ? Les UVB qui sont synthétisés par notre organisme en vitamine D. Cette dernière régule l’humeur et lutte contre la dépression. Un phénomène qui survient dès les premiers heures de la journée, selon le magazine Well and Good qui remarque que : « l’horloge interne est sensible aux effets énergisants de la lumière dès les deux premières heures du réveil ». Il serait donc bien dommage de s’en priver.

