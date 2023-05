Même s’il est très populaire, le dentifrice au charbon n’est pas très apprécié des dentistes et voici pourquoi

En magasins, dans des publicités ou encore sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler du dentifrice au charbon. Le problème, c’est qu’il n’est pas aussi bon pour les dents que ce que l’on imagine…

Réputé pour blanchir les dents et éviter l’absorption des substances toxiques que l’on peut trouver dans des dentifrices traditionnels, le dentifrice au charbon est très populaire depuis quelques années. Formulé à base de charbon végétal actif, ce dernier serait idéal pour estomper la coloration brune laissée sur les dents par le café, le thé, mais aussi la consommation de cigarette.

Mais il se trouve que les experts ne sont pas forcément du même avis. Selon eux, cet ingrédient ne serait pas si miraculeux que ça, bien au contraire…

Un effet discutable sur la coloration des dents

La coloration des dents peut provenir de deux facteurs bien distincts. Il y a d’abord la coloration interne, qui est celle de la dent et propre à chaque personne. Et puis, il y a la coloration externe, qui, elle, est liée aux habitudes de vies de chacun comme la consommation de tabac, de café, de thé ou d’autres éléments qui peuvent modifier la nuance naturelle de l’émail.

Et si l’utilisation du charbon actif est réputée pour ses effets blanchissants sur les dents, le docteur Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l’UFSBD interrogé par Santé Magazine a un avis très net sur la question :

« Les dentifrices au charbon n’ont aucun effet sur la coloration interne des dents. »

Il s’explique davantage auprès du magazine Elle :

« D’un point de vue de la santé bucco-dentaire, le dentifrice au charbon n’a aucun intérêt. Il ne va pas toucher à la coloration propre de la dent (dite interne, ndlr), mais éventuellement avoir un effet sur les colorations de surface liée à nos habitudes de vie. »

Une usure prématurée de l’émail

Si le charbon peut être utilisé pour gommer légèrement la coloration de surface des dents, il faut s’attendre à ce que son emploi ne soit pas idéal pour la santé bucco-dentaire. Et pour cause, la taille de ses grains est bien trop grosse ce qui engendre un effet abrasif sur l’émail.

Mais que risque-t-on lorsqu’on se brosse les dents avec un tel actif ? Le docteur Lequart a la réponse, et il ne passe pas par quatre chemins. Selon lui, ce dernier entrainerait « une usure prématurée de l’émail. Usure qui peut, potentiellement augmenter le risque de carie, et surtout la sensibilité au froid et au chaud. »

Car, comme il le précise si bien : « Une fois que l’émail est éliminé, il ne repousse pas ».

Vous l’aurez deviné, l’expert ne valide malheureusement pas le charbon actif. Il lui préfère davantage le dentifrice au bicarbonate micro-pulvérisé, qu’il estime idéal pour gommer les colorations de surface sans abîmer les dents. Mais attention ! Ce dernier ne contient généralement pas de fluor, il faudra donc alterner les brossages avec un dentifrice qui en dispose pour protéger les dents des caries. La messe est dite !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.