Vous ne devinerez jamais quel parfum a été le plus populaire de l’année 2023 (et non ce n’est pas La Vie Est Belle)

Après plusieurs années de règne, le parfum La Vie Est Belle de Lancôme vient de se faire détrôner par une fragrance plutôt inattendue.

Le site d’achat de produits de luxe en ligne ThreadSpy a dévoilé il y a quelques jours la liste des parfums les plus vendus durant l’année 2023. Et si La Vie Est Belle de Lancôme a occupé la première place des classements de ce genre les années précédentes, cette fois-ci, c’est une fragrance qui s’inscrit plutôt du côté des parfums de niche qui a vu son palmarès évoluer.

Pour en arrivé à ce résultat, ThreadSpy a soigneusement analysé les recherches Google mais pas que ! L’entreprise a également épié les réseaux sociaux, et plus précisément Instagram et TikTok où elle a relevé les hashtags et mots-clés les plus pertinents. Et le résultat de cette vaste étude a mené au couronnement d’un jus d’exception, dont la popularité ne fait que grandir : le Baccarat Rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian.

Le Baccarat Rouge 540 : une véritable star des réseaux sociaux

Si vous n’avez pas encore entendu parler du Baccarat Rouge 540, dans ce cas laissez-nous vous éclairer. Ce jus est né de la rencontre entre la Maison Francis Kurkdjian et la cristallerie Baccarat. Teinté de jasmin, de safran et d’ambre gris, il dispose également de tonalités boisées comme celles du cèdre. Des nuances florales, ambrées et boisées qui semblent attirer l’attention du grand public puisque sur TikTok, toutes les vidéos publiées mettant en avant le parfum à l’étiquette rouge rassemblent plus de 646 millions de vues.

Sur Instagram, plus de 200 000 contenus sur ce jus de caractère ont étés publiés… Une popularité impressionnante compte tenu de son prix qui s’élève à plus de 230€ les 200ml…

Que dit le reste du classement ?

Selon le même classement, le luxe continue de séduire le grand public puisqu’on retrouve à la deuxième place le parfum Miss Dior et à la troisième l’iconique Chanel N°5. Cloud, le jus imaginé par la chanteuse Ariana Grande et Bloom pensé par la maison Gucci suivent également ce palmarès. Voilà de quoi se donner quelques idées pour les fêtes de fin d’année.

